盧秀燕道歉了！他點名這群人酸：最大照妖鏡

▲盧秀燕昨日在記者會上，率領團隊兩度鞠躬道歉。（圖／台中市政府提供）

[NOWnews今日新聞] 台中養豬場爆發非洲豬瘟案，然而市府在疫調、應變卻不斷出包，連有幾位獸醫都說不清，遭到外界狠批成防疫破口，昨（6）日也緊急宣布3局處首長拔官，身為大家長的盧秀燕則在記者會上兩度鞠躬道歉，坦言「媽媽做不好，一樣要檢討改進」。對此，擁有4.3萬人追蹤的臉書粉專「鎖綠鴉」狠酸，盧秀燕的勇氣與肩膀，就是民進黨最大的照妖鏡。

鎖綠鴉表示，盧秀燕昨天道歉了，身為市長，她為下屬的疏失概括承受。非洲豬瘟發生十餘天，昨起解除活豬禁運、今日恢復屠宰與拍賣，疫情宣告解封的第一時間，盧秀燕立刻拔掉2局長1處長，親自鞠躬致歉。

鎖綠鴉指出，這十多天盧秀燕鮮少在鏡頭前多言，與拿起麥克風滔滔不絕的陳時中成強烈對比，綠營見狀如撿到槍拚命掃射。殊不知，她默默地把疫情防堵、配套措施、官員去留都處理妥當，不急於爭辯只因想把重點留給防疫，時間最終證明了真理。

「真正做事的人，往往是最安靜的。」鎖綠鴉直言，盧秀燕一句「媽媽做不好，一樣要檢討改進」，讓多少民進黨人汗顏？道歉，已成台灣政壇最珍貴的價值，因為民進黨是個不會道歉的政黨。

鎖綠鴉質疑，賴清德為邊境破口病毒入侵道歉了嗎？卓榮泰為政策亂套人民痛苦道歉了嗎？陳時中為3+11跟疫苗之類道歉了嗎？趙天麟為「實質親中舔共」道歉了嗎？王必勝為外遇不倫私生女道歉了嗎？陳宗彥為任內接受性招待道歉了嗎？

最後，鎖綠鴉也強調，台灣人不會在意盧秀燕曾道歉，只會記得犯錯不道歉狂硬拗的民進黨嘴臉，「盧秀燕的勇氣與肩膀，就是民進黨最大的照妖鏡」。

