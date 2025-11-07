盧秀燕道歉稱「做不好要檢討」 綠議員怒轟：別再用媽媽市長情勒

市政顧問群組出現圖卡稱「下屬出包盧秀燕扛責」，議員批盧市長甩鍋。翻攝自江肇國臉書



台中市爆發非洲豬瘟，環保局、農業局長和動保處長下台。市長盧秀燕今日（11/7）赴市議會進行專案報告，再度鞠躬道歉，強調「處理過程做得不夠好」、「辜負市民七年來的支持與愛護」，多位民進黨議員不領情，批評她「只會說沒做好、不敢認錯」，還要她別再以「媽媽市長」自居，是在對市民情緒勒索。

盧秀燕開場表示，雖然疫情被成功鎖定在單一養豬場、未擴散至其他縣市，但市府在處理過程確實做得不夠好，市府的疏失她都概括承受，全案仍在檢調調查中，「讓大家辛苦、擔心，非常不好意思」、辜負市民7年來的支持與愛護，未來會更努力報答大家。

然而，綠營議員砲火猛烈。民進黨市議員林德宇批評，市府專案報告毫無新進度，甚至連書面資料都臨時更動，「市長說道歉，結果該來究責的人也不敢進來，連報告書面資料，24小時讓你們抽換也沒有，藐視議會！」他批評盧秀燕道歉卻不敢承認做錯事，「兩天來都只說沒做好，那兩位局長幹嘛下台？是來取暖的嗎？」

民進黨議員林祈烽也開轟，盧秀燕以「媽媽市長」自居，是在對市民情緒勒索，他還當場一一點名各局處首長，「來你跟我說，你同意盧市長是你媽媽嗎？」各個局長一臉尷尬，僅人事處長陳月春回應「市長就是全市市民的大家長」，林祈烽當場反嗆，「那總統就是阿公了是嗎？我為什麼沒聽過其他市長叫爸爸市長？」強調市長就是市民的公僕，要盧秀燕別再自稱「媽媽市長」來情勒。

民進黨議員江肇國更貼出一張圖卡，指出這是在市政顧問群組裡流傳，內容寫「下屬出包盧秀燕扛責任勇於道歉」，痛批盧秀燕名為道歉、實為卸責，私底下又叫市政顧問去廣傳這些圖卡意圖自我洗白，把所有的責任推給下屬，「真的是讓人家覺得刷新三觀」。

這波非洲豬瘟導致全台禁運、禁宰令持續15天。據農業部統計，全國約有39萬頭豬滯留豬舍，每頭豬平均多吃15天飼料、體重增加8公斤，造成拍賣價格下跌。雲林縣甚至傳出有重達200公斤的豬僅以每公斤80元成交，遠低於市場均價。為避免豬價崩盤，中央目前採取限量拍賣政策，預計需三個月時間才能全面消化滯留豬隻。

