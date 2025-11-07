即時中心／梁博超報導

台中市府昨（6）日宣布，由於防範非洲豬瘟失職，農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、動保處長林儒良遭免職；市長盧秀燕也臨時召開記者會，二度鞠躬向外界鄭重致歉。然而，盧秀燕稱「媽媽做不好，一樣要檢討」，遭美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元今（7）日痛批「極其噁心」，直言盧秀燕「不是做得不夠好，是什麼都沒有做還想推卸責任」，還想要攀親帶故增加親切感。

盧秀燕昨下午在市府記者會上，對外界深深二度鞠躬鄭重致歉，表示台中在防疫過程中做得不夠好，身為市長必須概括承受；她也強調，「媽媽做不好，一樣要檢討」。

廣告 廣告

然而盧秀燕的「媽媽說」，遭到旅美學者葉耀元在臉書發文痛批「極其噁心！」他直指，「首先，妳是誰的媽媽？誰是妳的孩子？」另外，盧秀燕稱要檢討，葉耀元則質疑，是檢討了什麼事情？怎麼在新聞上什麼都沒看到？

葉耀元強調，盧秀燕不是做得不夠好，而是「什麼都沒有做還想推卸責任。」他認為，一個政治人物沒事攀親帶故來增加親切感，「極其噁心」。

網友也紛紛留言批評，「請她不要污辱『媽媽』這個角色」、「想用『媽媽』來合理留在位子」、「拜託沒料又無能的不要侮辱了天下的『媽媽』！」更有網友拿非洲豬瘟疫情爆發初期，盧秀燕還希望媒體多報導台中購物節，直言「這如果是家裡的媽媽也很敗家，整天叫人家購物，家事都不做擺爛」。

原文出處：快新聞／盧秀燕道歉稱「媽媽做不好」 葉耀元怒嗆噁心：推卸責任還想攀親帶故

更多民視新聞報導

「立冬」進補薑母鴨、羊肉爐 醫：三成人補不得！心血管會出大事

迎戰陳以信？KMT台南初選山雨欲來 謝龍介稱：我準備跟賴清德對決

台人參加「國際峰會」遭拒！疑中籍秘書「要她換國籍」

