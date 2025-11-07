盧秀燕道歉 江和樹喊「中央不用道歉嗎？」 網酸：牆頭草不是叫假的

台北市 / 林彥廷 綜合報導

台中爆發非洲豬瘟，台中市政府防疫過程頻頻出包，引發外界抨擊。台中市府昨(6)日宣布免去農業局長張敬昌、環保局長陳宏益以及動保處長林儒良職務。台中市長盧秀燕也出面率領市府團隊向社會大眾鞠躬致歉。而日前抨擊台中市政府的民眾黨議員江和樹在看到盧秀燕道歉後，又轉向質疑「中央不用道歉嗎？」讓政治工作者周軒截圖發文酸說「現在突然想迴轉喔？」

盧秀燕在道歉後也在臉書上發文，吸引不少支持者前往留言，其中江和樹留言指出「盧媽媽道歉了，中央不用道歉嗎，市府的態度看到檢討跟改進，這就是人民要的政府！加油」。

周軒將留言截圖並發文表示，「笑死人了，你過去一週上遍三立、民視狂轟台中市政府，現在突然想迴轉喔？」不少人也紛紛留言「我還以為民眾黨比較有guts，牆頭『草』不是叫假的」、「那你一開始就可以罵中央了啊XD」、「2026需要藍白合，不然也沒什麼能解釋這種行為了」、「中央要道歉什麼？道歉太相信台中市政府嗎？」、「早就覺得沒這麼單純」、「廚餘湖在自己的選區出現，他才應該要出來道歉！笑死人」等。

