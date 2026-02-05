盧秀燕達成任內訪視和平區所有派出所及衛生所

【記者陳世長台中報導】目標台中市政府展開115年首場「和平專案」，由市長盧秀燕率市府團隊前往海拔2,000公尺以上的梨山地區。(5)日訪視梨山衛生所及德基派出所，盧市長感謝長年在偏鄉服務的醫護同仁及員警，和平區共有12處派出所、2處衛生所，今日走訪德基派出所與梨山衛生所，盧市長正式達成任內逐一訪視派出所、衛生所及國中小等重要公共服務設施。





盧市長強調，梨山衛生所及德基派出所服務範圍極廣，面積與彰化縣相當，同仁們常需在寒冬或極端氣候下堅守崗位，感謝他們在第一線守護原鄉住民安全、透過提升醫療基礎建設，保障居民健康，也讓上山遊憩的民眾更加安心。



盧市長今日首站視察梨山衛生所時表示，梨山衛生所是全台海拔最高的衛生所，更是大梨山地區唯一的醫療機構，提供24小時緊急待診醫療服務，在偏鄉工作非常艱辛，因此特別感謝衛生所巴睿主任與同仁們，展現「十八般武藝」，從房屋修繕到計畫編列、爭取經費改善設施設備，樣樣親力親為，守護在地居民的健康。她特別提到，過去居民若要復健，往返山下路程長達6小時，往往因路途奔波反而加劇病痛，感謝衛生局長曾梓展的決心，克服萬難建置全國最高的復健站，不僅節省了居民的時間與金錢，更實質改善了長輩的生活品質。



盧市長接著前往視察德基派出所，盧市長強調，德基派出所管轄人口數雖少但管轄範圍廣，且包含國家重要基礎設施德基水庫，市府堅持不裁撤派出所，要維持警力部署，保障居民安全。



盧市長指出，過去天災時斷水斷電斷糧，德基派出所工作繁重，為了應對極端氣候，市府重新盤點資源，在特定公家機關建立「物資站」並定期盤點存糧；同時為每個部落配置發電機，確保斷電時仍可抽水、照明與維持醫療器材運作，德基派出所就是重要站點，感謝所長及全體同仁捨棄市區便利的生活環境，她要代表市民致上最深的謝意。



衛生局補充，921地震後，在聯外道路受限的挑戰下，梨山衛生所肩負守護當地居民及往來遊客緊急醫療與衛生保健的重責大任，醫護人員平日都需住宿在衛生所，久久才能下山一次。而為解決居民長輩舟車勞頓下山復健困境，市府特別設置復健站，讓專業復健服務留在梨山，統計至今，復健站已服務高達1萬7,541人次，落實「在地醫療、在地安養」的施政願景；市府自108年起積極向中央爭取經費，並自籌約880萬元，投入共計1,100萬元逐年進行建築修繕，這次梨山衛生所修繕工程總經費約261萬元，於去年完工，修繕工程包含廳舍破損修整與防水工程，提供同仁更優質的工作環境，並提升偏鄉醫療服務品質。



今日視察行程，市長盧秀燕、市議員古秀英、和平區民代表會代表林吉財、林永富、市府副秘書長林育鴻、衛生局長曾梓展、消防局長孫福佑、警察局長吳敬田、和平分局長賴俊堯、和平區梨山里長賴盛功到場。