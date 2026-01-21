盧秀燕避談台美關稅 黃守達：遇政治就轉彎

▲台美關稅利傳產，議員黃守達促市長盧秀燕顧經濟別推諉(圖／柳榮俊攝2026.1.21)

[NOWnews今日新聞] 台中市議會今(21)日進行臨時會專案報告，針對中央政府爭取到台美關稅有利條件，市議員黃守達質詢時呼籲，台中作為傳統產業重鎮，市長盧秀燕應以地方經貿為重，公開支持該協定並促成國會審查通過。對此，盧秀燕未正面回應，黃守達批評市長「遇到政治就轉彎」，質疑其「顧經濟」的決心。

黃守達指出，台中擁有工具機、手工具及精密機械等完整產業聚落，關稅條件優劣直接影響數十萬勞工生計。目前台美談判成果深受業界與學界肯定，若因國會政黨杯葛導致需依「條約締結法」重新談判，將是台中產業界難以承受的負擔。

針對盧秀燕曾評此次成果為「政府盡力了」，黃守達直言，盡力的是中央談判團隊，但身為「國民黨領頭羊」的盧市長，更應發揮影響力，要求黨團以國家利益為先，而非選擇沉默。

黃守達強調，對產業有利的政策，地方首長應勇敢表態，讓全民共享經貿成果。

