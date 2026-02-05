盧秀燕開箱梨山最美景觀茶室 力薦福壽山莊

福壽山莊斥資整修開放。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市長盧秀燕昨(4)日到和平地區進行今年度第1次和平專案2天1夜訪視行程，她昨夜邀集市府團隊開箱甫整修開幕的福壽山莊，眾人品茗長談，盧秀燕對福壽山莊讚不絕口，也提供農場行銷建議。

福壽山莊地處農場本部往天池的途中，山莊為一層樓日式木構建築，因年久失修，外牆嚴重風化，封閉了13年，福壽山農場斥資修復，保留建築原貌，老建築蛻變迎賓，去年底啟用，已有旅行社合作預約包場。

福壽山莊地理位置極佳，周邊栽植楓樹，深秋紅葉飄飄，冬日梅花綻放，坐在窗邊品茗，可遠望思源埡口與雪山主峰，雲海繚繞山巔景致，視野遼闊。提供翻毛棗泥糕、綠豆糕、核桃糕等傳統甜點，搭配被譽為「茶界LV」的福壽長春茶或一杯精品咖啡，上下午時段提供茶點，包含導覽解說。

盧秀燕昨晚與市府一級主管前往開箱福壽山莊，聽取導覽介紹，也提到台中市府去年透過台中購物節與國民黨主席選舉吃播行銷台中，提供給場方建議，讓緊接著登場的櫻花季帶動農場人潮與觀光。

福壽山莊視野遼闊，提供精緻茶點。(記者張軒哲攝)

台中市長盧秀燕參觀福壽山莊。(記者張軒哲攝)

