盧秀燕關關難過關關過？
台中市長盧秀燕於6日召開記者會，對非洲豬瘟防疫過程做得不夠好，兩度鞠躬道歉；此外，農業局長、環保局長與動保處長均免職作為懲處。盧亦在7日赴議會專案報告時再次鞠躬道歉。盧在議會報告中稱本土沒有非洲豬瘟，一定是外來入侵，但將疫情鎖在台中，病毒沒外流，陸續解封，台中也會加嚴管理等。
從盧的危機處理來說，確有到位之點，但也仍有須防堵之處，才能在綠營鎖定攻堅後，關關難過關關過。
畢竟盧秀燕作為2028年藍營最可能的總統候選人，綠營當然磨刀霍霍。10月下旬盧在「爵士音樂節」打鼓，因舞台打光處理不善，成為被消遣的網路迷因，自然有傷形象，綠營又怎會放過「酸盧」的機會 。此次豬瘟事件，更被視為打盧治理能力的破口，以議會為主力的炮轟已一波接一波，中央督導防疫的政委陳時中還表示地方政府有時會怕有相關責任問題，比較容易避重就輕，擺明劍指盧，更對盧形成合圍之勢，想削弱其政治能量。
特別是國民黨新主席鄭麗文上任後，對2028總統人選自有看法，盧難定於一尊時，綠營只要將盧打下神壇，藍營大咖競逐或更複雜，綠營就更易趁亂取利。
此次非洲豬瘟事件，盧秀燕優先控制疫情，隱忍至解封後才進行道歉與責任檢討，其實有理有節，市府也稱將全面檢討內控與管理流程，並點出後續防堵機制，故連台中市養豬協會總幹事也挺盧，並稱盧360小時達成零擴散，須還她公道。
但盧秀燕若想維持政治能量徐圖後進，仍得強化三點。第一，後續非洲豬瘟防堵機制應及時強化建構及管理，並隨時向外界報告，亡羊補牢。
第二，有綠營議員批盧「媽媽做不好，一樣要檢討改進」的論述是套交情外，網友亦有被情勒之感，這點盧更得小心。即便之前綠營立院總召柯建銘點名盧「回歸家庭主婦」，盧神回「媽媽原諒你」獲網友力挺，但盧仍得了解議題屬性與時空背景之別，當時柯的論述被質疑將女性刻板印象化，盧藉「媽媽牌」幽默出手當然深獲好評，但豬瘟事件在市府管理確有不足之情況下，「媽媽牌」的論述若被質疑是討拍，恐治絲益棼。
第三，「盧媽迷因」更凸顯盧的形象管理得快速補強，包括在特定活動中的出場、服裝及呈現方式也應更細膩，特別是市府宣傳活動或廣告是否都要盧本尊出鏡，也得考慮，以進行風險管控，避免連續被攻堅之破窗效應。
盧媽迷因與非洲豬瘟的共伴確實對盧產生了非常大的衝擊，市府危機處理雖有脈絡，但在環境變數愈來愈多的情況下，盧秀燕要關關難過關關過，真的要有更細膩的宏觀戰略。（作者為中國文化大學廣告學系專任教授）
