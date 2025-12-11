盧秀燕難跳說藍「不沾鍋」框架？學者曝關鍵：她面臨1挑戰

政治中心／劉宇鈞報導

放眼2028總統大選，國民黨仍未定於一尊，包含立法院長韓國瑜、黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕等人都各有擁護者。文化大學廣告系教授鈕則勳說，盧秀燕仍限於傳統藍營大咖「不沾鍋」框架，盧未來得面臨一個挑戰，就是2026台中市長人選的黨內競爭。

鈕則勳近日在節目中表示，盧秀燕在非洲豬瘟等紛擾事件落幕後，接受媒體訪談，已找回了原來的主場，民調又回升，但在政治能量為穩之際，或許又得面臨一個挑戰，就是2026台中市長，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔的黨內競爭，盧到底要如何定位自己的角色，才不會失分。

鈕則勳認為，盧秀燕仍如主席選舉般，論述說的四平八穩、禪意滿滿，不是稱國民黨人才濟濟、各個是強棒、加油，不然就是加碼稱「沒有接班人」。坦白說，這些論述，說好聽的，就是盧想維持一個高度與格局，突顯超然，也希望江啟臣與楊瓊瓔有一個良性的競爭，但深入來看就是盧仍限於傳統國民黨大咖「不沾鍋」的框架中。

鈕則勳分析，對政治人物來說，不沾鍋的好處因為「寓意深長」，所以候選人不敢怠慢，得爭相示好，但問題是藍軍的支持群眾恐怕會覺得少了些人情味，也看不到果敢的決斷力！特別是經過黨主席一役，盧秀燕無法對局勢的全盤掌握殷鑑不遠，這樣的吝於表態真的對盧自己的2028好嗎？

鈕則勳直言，因為盧秀燕不做某程度的表態，鄭麗文的態度一定更保守，當斷不斷則可能反受其亂，原來的一盤好棋，也可能變得全盤皆落索。盧作為藍軍大咖、也是問鼎2028的可能人選的，應該要能順著內心的判斷，對最佳人選做適時地表態，畢竟人選的決定，不只影響著盧的2028與鄭的主席維穩，更預示著選舉的勝敗。

