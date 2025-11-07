盧秀燕非洲豬瘟專案報告 藍肯定防堵有成、綠批做錯不承認

台中市議會非洲豬瘟事件專案報告，市長盧秀燕坦承市府過程做得不夠好。（圖：中市府提供）

台中市議會今天（7日）進行非洲豬瘟事件專案報告，藍營肯定市府在360小時內防堵病毒擴散，綠營批評專案報告漏洞百出，市府做錯還不承認。無黨議員指邊境防疫不夠周嚴，市府監控不周，各打五十大板。市長盧秀燕則再度鞠躬道歉，坦承我們做得不夠好。

台中市議會今天（7日）召開定期會，進行非洲豬瘟事件專案報告。民進黨議員陳淑華指出，專案報告漏洞百出，獸醫師不是獸醫師，豬隻撲殺數量前後不一，要求退回重編。盧秀燕答詢，請議會指教，相關內容不會評論，目前檢調調查中。民進黨議員林德宇表示，盧秀燕道歉說，做得不夠好，台中市應該做的更好，才對得起大家7年來的支持與愛護，他不滿市府做錯事還不承認，沒有錯，官員為何下台。盧秀燕說，我們做得不夠好，現在正在調查中。民進黨議員林祈烽說，市長是公僕，應該好好為人民做事，不要再用「媽媽」市長，情勒市民。民進黨議員陳俞融則問，農業局長、環保局長下台後，轉任何職。盧秀燕表示，農業局長張敬昌退休，環保局長陳宏益調技監。人事處陳月春補充，技監為12職等，原本10職等的動保處長林儒良，則降調經發局9職等專員。陳俞融批評，環保局長下台後還換到壓力小、不用負責的職務，不是懲處，是嘉獎。台中成為全台唯一非洲豬瘟破口，不是偶然，是制度失能、領導失能。

廣告 廣告

非洲豬瘟事件專案報告，民進黨議員陳俞融批評，做錯不承認。（圖：陳俞融提供）

國民黨議員劉士州表示，盧秀燕對非洲豬瘟事件後續處理，概括承受，他肯定市府團隊守住非洲豬瘟疫情，天佑台中、天佑台灣。國民黨議員黃佳恬、陳政顯認為，找出邊境破口，才是解決非洲豬瘟的問題，她質疑為何只究責台中，沒有追查來源。防疫不是找代罪羔羊，肯定市府打敗病毒。

民眾黨議員江和樹詢問，市長媽媽道歉了，中央呢？邊境破口不查？廚餘法律漏洞不修？廚餘全國監管系統什麼時候建立？有錯就改，改了就要給肯定，才是議員監督的職責。

無黨籍市議員林昊佑說，第一線防疫是邊境、第二線防疫才是地方，中央埋雷、地方爆炸，要求市府後續研擬配套措施，若非洲豬瘟再現蹤，可有因應對策。無黨籍議員陳廷秀說，防疫如作戰，非洲豬瘟變成政治秀場，讓全國看笑話，邊境防疫不夠周嚴，市府監控不周，各打五十大板，市長道歉、兩局長下台，但中央負了甚麼責任，呼籲不要再內鬥內耗，希望今後好好監督市政，做不好譴責，做得好，就要適時鼓勵。議員發言踴躍，議長裁示請市府參考改進。（寇世菁報導）