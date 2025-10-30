盧秀燕非洲豬瘟狂失分連親藍媒體都批評！媒體人「這樣說」

【論壇中心／綜合報導】台中市爆發非洲豬瘟疫情，市府的疫調說法卻一變再變，不只獸醫師是哪位都搞不清楚，現在甚至爆出「化製三聯單疑似遭到塗改」，種種缺失遭各界強力撻伐，如今連外界認為與藍營較好的媒體，社論都直接寫明「還好盧秀燕沒接黨主席」，彷彿也顯示，盧秀燕距離2028國民黨總統候選人的位子，越來越遠。

資深媒體人鄭佩芬今日在《頭家來開講》節目中表示，她認為盧秀燕這次的表現，整個市政府「荒腔走板」，過去台中市發生多個事件，都算是地區性的單一事件，但是非洲豬瘟是「全國性的問題」，鄭佩芬回顧疫情爆發後台中市政府的表現，她認為盧秀燕的沒有領導，不接黨主席是「有自知之明」，鄭佩芬指出，國民黨雖然在野，但是身為一個最大的在野黨，黨務、競選的提名、輔選、選舉的策略等等，都是很重的問題，鄭佩芬表示，一流的領導人用二流的幕僚，二流的領導人用三流的幕僚，而三流的領導人用的都是不入流的幕僚，「至於盧秀燕是哪一種，就留給大家評論」。

針對台中市政府疫調疑慮，行政院長卓榮泰表示要「追查行政作業缺失」，盧秀燕表示，賞罰有分，若有疏失，絕不寬貸。

