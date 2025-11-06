盧秀燕鞠躬道歉：媽媽做不好一樣要檢討改進

▲盧秀燕在記者會中唸出462字的聲明。（圖／台中市政府提供，2025.11.06）

[NOWnews今日新聞] 台中市成非洲豬瘟防疫破口，疫調、應變更是不斷出包，疫情爆發滿15天後，市府今宣布農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、動保局長林儒良拔官，挨轟棄車保帥。市府中午預告下午2點盧秀燕將進行議題說明，媒體以為她要親上火線，未料她僅唸完462字的聲明，帶領多位市府主管鞠躬道歉，隨即轉身離去，全程未受訪。

▲盧秀燕在記者會中率隊鞠躬道歉。（圖／台中市政府提供，2025.11.06）

盧秀燕口頭聲明全文如下：

各位親愛的市民家人大家辛苦了，今天下午開始，有關於非洲豬瘟的各項絕大部分的管制措施，會陸續的開放解封，市民家人以及產業界的生活，可以逐漸的回到正常，在這個時候我有幾句話要表達。第一，在這次的防疫的最重要的任務，我們就是要把疫情鎖在案場，讓病毒沒有外流，我們和中央團結合作，齊心齊力，完成了這項任務，在這個過程當中，對於中央給我們的指導、給我們的協助，我深表感謝。在這同時也有很多各界的好朋友，包括許多的縣市長、民意代表、產業界，或者是許許多多的市民家人給我們的關心和鼓勵，我一併致謝。

第二，在整個防疫的過程當中，我們做的不夠好，身為市長，我必須概括承受，我應該要道歉。（帶頭鞠躬道歉）

除了致歉，在剛才我們已經發布了相關首長的人事異動，另外，之前已經啟動的整個事件的調查，現在正在加速的進行當中，一有結果就會跟大家公布，在這個事件當中讓大家擔心了，我非常的抱歉，媽媽做不好一樣要檢討改進。台中市是一個努力、向上、進步的大城市，我們應該要做得更好，才能夠對得起大家這7年以來對我們的支持和愛護，這個案件，我們應該、我們絕對會引以為戒，謝謝大家。

