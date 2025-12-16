盧秀燕頒獎表揚不動產從業菁英

台中市政府肯定不動產第一線專業人員的付出，市長盧秀燕今（16）日於市政會議中頒獎表揚優良不動產估價師、不動產經紀業及人員，以及租賃住宅服務業等從業菁英，感謝其長期投入專業服務，守護市民租買權益。(見圖)

盧秀燕表示，不動產相關從業人員在交易、租賃與估價過程中，扮演協助民眾做出重要人生決策的關鍵角色，專業度與服務品質直接影響市民權益與居住安全。市府透過公開表揚優良楷模，期盼激勵更多從業人員持續精進專業知能，提升服務品質，攜手為市民打造更安全、透明、值得信賴的不動產環境。

地政局長曾國鈞指出，獲獎名單包括優良不動產估價師張志忠先生、簡大洋先生；優良不動產經紀業為仁璽不動產實業有限公司及兆昇廣告行銷有限公司；優良不動產經紀人員為吳怡穎女士、張家堯先生及黃煒翔先生；優良租賃住宅服務業則由貫登服務股份有限公司獲選。