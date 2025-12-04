盧秀燕鬆口談總統大選 批民進黨執政夠了

盧秀燕首度鬆口談2028總統大選，認綠營執政10年夠了。翻攝畫面





台中市長盧秀燕今日接受媒體《聯合新聞網》專訪，首度正面談及2028年總統大選方向。她直言，民進黨已連續執政十年，期間爆發多起爭議與弊案，政府逐漸偏離民意，因此「如果政黨再度輪替，對台灣來說應該是好事」。

根據報導內容，盧秀燕指出，民進黨自蔡英文至賴清德已掌權十年，「我覺得夠了」，因為民主制度需要競爭才能防腐，而一個政黨若執政過久，反而容易產生傲慢與距離感。

盧強調，近年民進黨政府在各領域頻頻出現問題，從光電弊案、治安事件，到南部城市發生十多起槍擊案仍遲遲未破案，甚至牽涉國安、外交單位出現「匪諜」等敏感事件，都顯示政府治理狀況令人憂心。

盧秀燕更以今年的大罷免案為例，她認為民進黨內部、基層與各界本都不建議推動罷免，但執政黨仍一意孤行，顯示已嚴重背離多數民意。不僅罷免全數失敗，盧更直言：「連民進黨自己的民調也失準」，這種重大政治判斷錯誤，就是長期執政後陷入封閉迴圈的結果。

盧秀燕表示，台灣已歷經三次政黨輪替，民主制度相對成熟。國民黨在兩次輪替後痛定思痛、改革調整，她相信「兩次輪替對國民黨不是壞事，同樣，如果有第四次輪替，對民進黨也不是壞事」。

過去被視為2028藍營可能人選的盧秀燕，常以專注市政為由避免談國政。但隨著兩岸局勢緊張與國內政治紛爭升溫，她此次破例在媒體上暢談國家方向，更有知情人士分析，這是盧秀燕在渡過非洲豬瘟的危機後，重回2028總統大選框架。

