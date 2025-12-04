盧秀燕鬆口談總統大選：第四次政黨輪替對中華民國是好事

台中市日前經歷非洲豬瘟風暴，台中市長盧秀燕一度站上輿論風口浪尖，不過在最新的民調指出，62%台中市民對盧秀燕市政表現表示滿意，市府團隊也同樣獲得6成認同。盧秀燕近日接受專訪談到2028總統大選，她直言，民進黨執政太久，已經離民意越來越遠，「如果有第四次政黨輪替，對中華民國應該是好事」

台中市長盧秀燕。（資料圖／中天新聞）

根據《CNEWS匯流新聞網》上月30日公布「台中市長選舉民調」，調查內容涵蓋市民對盧秀燕擔任市長及市府團隊的滿意度。結果顯示，非洲豬瘟事件告一段落後，仍有6成2市民肯定盧秀燕施政表現，另有6成市民對市府團隊表示支持與肯定，整體市政好感度維持穩健。

面對民調結果盧秀燕日前向市民表達感謝，「特別感謝台中市民及全國民眾的鼓勵與支持，未來市府團隊一定會更戰戰兢兢、更努力，治理好台中市，不辜負大家期待。」

盧秀燕民調支持度超過6成。（圖／台中市府）

盧秀燕近日接受《聯合報》專訪，談到2028總統大選，她指出，台灣過去已經有三次政黨輪替，民進黨在過去執政的10年來接連傳出弊案，「一個政黨執政太久，不僅防腐機制變差，也離民意越來越遠。」

盧秀燕表示，「如果出現第四次政黨輪替，對民進黨來說也不見得是壞事，而且對中華民國、人民來說應該是好事。」

