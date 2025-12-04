盧秀燕鬆口談2028要政黨輪替 國民黨曝備戰首務：先把「這件事」搶回來

​國民黨積極布局、備戰2026大選，並劍指2028完成政黨輪替；除了台中市長盧秀燕鬆口喊話之外，國民黨發言人牛煦庭也在接受專訪時強調，國民黨將會在接下來的備戰過程中「把中道路線的話語權搶回來」。至於黨主席鄭麗文是否有訪中規劃？牛煦庭坦言並未過問，都尊重副主席蕭旭岑與張榮恭的處理步驟。

牛煦庭在《千秋萬事》節目中表示，無論是藍營內部提名，還是藍白合的協商，國民黨都有持續在運作；面對即將到來的2026大選、2028大選，國民黨的首要之務就是「把中道路線的話語權搶回來」。牛煦庭預告，接下來國民黨會勇於把實話告訴台灣社會，避免被民進黨模糊焦點。

至於盧秀燕鬆口談論2028、喊話「第4次政黨輪替」一事，牛煦庭強調，政黨輪替當然有必要，國民黨作為在野黨會做好充分準備。

牛煦庭指出，鄭麗文接任黨主席以來，質疑她「立場極化」的聲音明顯減少，從鄭麗文積極親自接待外國駐台機構、接受外媒專訪，也顯示國民黨有持續關注國際局勢，鄭麗文帶領的國民黨也沒有背離原本的路線。至於鄭麗文將來是否有訪中規劃？牛煦庭表示，國民黨內部兩岸相關議題均交由蕭旭岑、張榮恭處理，自己並未過問的同時，也相信無論鄭麗文何時訪中、要談論什麼話題「都不會背離中道路線」。

