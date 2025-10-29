盧秀燕：全力鎖定案例場防堵疫情

非洲豬瘟中央前進應變所及台中市政府二十九日再度召開記者會，說明最新疫情處理進度與後續應變作為。市長盧秀燕表示，中央二十八日發布最新防疫指引，市府連夜召集局處首長與同仁重新調整任務與分工，全力落實第二輪「守住階段」防疫工作；她強調，市府態度明確堅定，目標是將疫情完全鎖定在個案場內，杜絕外溢、盡速清零解封。副市長鄭照新指出，台中防疫進入第二輪守住階段第三天，除拼圖般逐步重建事件全貌對外公布，並同步強化清消、稽查、掩埋與能源化處理等六項工作，與中央緊密合作、全力防堵疫情。

盧秀燕表示（見圖），中央昨晚下達最新指引後，市府立即召開防災應變會議，連夜完成工作內容調整與分配，多數同仁徹夜投入防疫現場。市府從事發首日即設定明確目標為「疫情鎖在個案場、不外流、不外溢」，並在最短時間內達到「清零與解封」。她也感謝所有防疫戰士的堅守，強調市府會依中央最新指引，全面精進作業，以最高標準守護台中、守護台灣。

鄭照新說明，目前台中防疫進入第二輪守住階段第三天，已跨越潛伏期的一半，持續維持「零擴散」的成果。案場昨日下午進行歷時超過十小時的徹底清消，動用火焰槍強化滅毒，並由上而下全面清理周邊雜物與飼料設施，同時加強人員與動物進出管制。他指出，市府對三十七處廚餘養豬場已完成三輪稽查，十月二十四日首輪即達一百%現場查核，二十七、二十八日再完成線上複查，並將稽查結果全數登錄於環境部系統。

鄭照新說明，中央發布第二輪防疫指引共六項重點，台中市政府同步執行3大措施：一、結合農業局及民政局每日訪視全市養豬場；二、加強化製車輛清消查核與跟車確認；三、同步執行屠宰場與肉品市場消毒作業。至於廚餘掩埋部分，市府原開放十二處緊急掩埋場，現採取三管齊下（沼氣發電、掩埋、焚化發電）廚餘去化方式，因此自今（三十）日起縮減為文山、沙鹿、后里三處，並全程依中央指引執行掩埋作業。另配合外埔綠能園區目前每日生廚餘發電量約一一○公噸，相當於全市廚餘量四分之一，兼顧防疫與能源永續。

農業部常務次長杜文珍表示，目前全國除台中個案場外，其他豬場檢測結果均為陰性，顯示疫情控制良好；她提醒，非洲豬瘟不會感染人類，但人可能成為機械性傳播者，媒體若曾進入案例場，應自我隔離十五天，避免傳播病毒。