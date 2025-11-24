盧秀燕：公職不應有其他國籍 (圖)

南部中心／綜合報導有意角逐2026高雄市長的立委林岱樺，週六在旗山舉辦造勢活動，現場湧入超過兩萬人，林岱樺在台上情緒激動，透露自己八個月來委屈的心情，希望民眾可以看到她的努力，給她初選公平競爭的機會。有意角逐2026高雄市長的民進黨立委林岱樺，在旗山舉辦盛大造勢活動。（圖／民視新聞）主持人：「林岱樺，林岱樺凍蒜。」民進黨立委林岱樺，俏皮活潑跳舞進場，有意角逐2026高雄市長的她，在旗山舉辦盛大造勢活動，現場湧入超過兩萬人力挺。民進黨立委林岱樺：「岱樺的認真打拼，是25年所有的青春，所有的力氣，都獻給我們鄉親。」林岱樺上台宣講透露，她所有的青春都奉獻給高雄，但過去這段時間，她被攻擊抹黑、被檢調追殺，讓她感到非常委屈。民進黨立委林岱樺：「因為我的民調衝到第一名，所以過去這段時間，清清白白的岱樺，讓人攻擊讓人抹黑，讓檢調來追殺，用了整整八個月的時間，用盡各種手段，要讓岱樺斷手斷腳，還用起訴書，不存在的曖昧簡訊來糟蹋我，高雄地檢署還要對岱樺下封口令。」有意角逐2026高雄市長的民進黨立委林岱樺，在旗山舉辦盛大造勢活動。（圖／民視新聞）而這次的造勢地點，選在旗山，向來都是同黨對手，邱議瑩的大本營，林岱樺上次在岡山造勢，這次選在旗美，開頭三場就直攻高雄三山，也被認為佈局意味濃厚。民進黨立委林岱樺：「困苦的時候我就從哪裡開始，那三山當中，第一個我選在岡山，就是在台美關稅當中，整個扣件業，民進黨立委林岱樺，金屬相關產業的重災區，大旗美地區，更是我們這幾次風災區，所以這也是在大旗美地區，我希望他好山好水。」林岱樺端出政策牛肉，把握初選前衝刺的黃金時光，要爭取更多選民支持。原文出處：旗山造勢湧入超過2萬人 林岱樺：25年青春都獻給鄉親 更多民視新聞報導賴瑞隆推首支形象廣告 邱議瑩:兄弟登山一起努力民進黨立委挺日相高市 邱議瑩與許智傑同台相挺林岱樺倡議高雄護國產業 與日本交流協會討論台日關係

