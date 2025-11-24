盧秀燕：公職唯一效忠中華民國 不應有其他國籍

（中央社記者郝雪卿台中24日電）台中市長盧秀燕今天表示，公務人員或民意代表應以中華民國為唯一國籍與效忠對象，不應有其他國籍，不論中國、美國、日本或任何國家都不應該。

中國國民黨立法院黨團書記長羅智強20日表示，為保障中國大陸配偶參政權，黨團將提修法，明定陸配參政權不受國籍法規範。

國籍法規定，中華民國國民取得外國籍者，不得任中華民國公職。中華民國國民兼具外國籍者，擬任應受國籍限制的公職時，應於就（到）職前辦理放棄外國籍，並於就（到）職日起1年內，完成喪失外國籍及取得證明文件。

民主進步黨籍台中市議員陳淑華、江肇國在台中市議會質詢盧秀燕對修法的看法，盧秀燕答詢說，中華民國是公務員及民代唯一效忠的國家。

陳淑華表示，雙重國籍任公職有忠誠問題，到底效忠哪國，對台灣、中華民國是非常嚴重的問題。

盧秀燕說，公務員或民代應以中華民國為唯一效忠對象，持有的國籍就是中華民國籍，不應有其他國籍，不論中國、美國、日本或任何國家都不應該，中華民國應是唯一效忠國家。

此外，江肇國追問盧秀燕，是否同意中配歸化中華民國年限從6年縮短到4年。

盧秀燕表示，立法委員有修法職權，還不知是否這樣修法，也是大家在臆測，她不評論臆測的事。以目前法律及個人意見，公職及民代就應以中華民國為唯一國籍及效忠對象。

她說，曾發生議員或立委被發現持有美國籍或其他國籍後不得不去職，道理很明白，沒有針對性，「只要是中華民國以外的國家都不應該是我們效忠的對象」，當然各國各有國籍規定，有些國家容許雙重國籍，但公務員及民代都應以中華民國為唯一國籍且唯一效忠對象，這非常清楚。（編輯：李明宗）1141124