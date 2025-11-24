盧秀燕：公職唯一效忠中華民國 有任何其他國籍都不應該

全國5位陸配出身的村里長遭內政部依國籍法要求解職，內政部長劉世芳今（24）日在立法院又強調，擔任公職只能對單一國家效忠。台中市長盧秀燕今日到議會備詢針對相關問題也表示，公職人員不應有其他國籍。

盧秀燕資料照。（圖／中天新聞）

民進黨台中市議員陳淑華今日質詢盧秀燕，立法院國民黨團提出要修國籍法，未來中國籍可以參政嗎？可以擔任民選公職嗎？你的看法是什麼？盧秀燕表示，一定要是中華民國國籍才能服務公職，不管哪一國的國籍都不應該服務公職。

盧秀燕24日在議會備詢。（圖／中天新聞）

民進黨台中市議員江肇國質詢時再問到對於國籍法修法的看法。盧秀燕表示：「我個人認為，現在法律也是這樣子，不管是公務人員或民意代表，應該以中華民國為唯一效忠對象，所以當然只有一個國籍，就是中華民國籍。不管公務人員或者是民意代表，如果有其他國籍，是不應該的，不管是哪一個國籍，包括中國、美國、日本或any任何國家都不應該，因為中華民國應該是公務人員、民意代表唯一效忠的國家。」

盧秀燕24日在議會備詢。（圖／中天新聞）

盧秀燕並表示：「我過去擔任立委的時候，就有議員或立委因為持有美國籍或其他外國籍被發現，而不得不去職，所以道理很明白，沒有針對性，只要是中華民國以外的國家，都不應該是我們效忠的對象，我們唯一效忠的對象，我們該唯一持有的國籍，對於公務人員，對於民眾來講當然可以自由，每個國家有它的國籍規定，有的國家是容許雙重國籍的，但是公務人員、民意代表都應該以中華民國為唯一國籍，而且為唯一效忠的對象，這是非常清楚的。」

