盧秀燕：台中尚泳計畫啟動 給大甲國小教育大禮

【記者陳世長台中報導】台中市長盧秀燕今（22）日到大甲區大甲國小視察老舊禮堂拆除重建規劃，關心校園安全與教育環境改善情形，並帶來一份教育大禮，宣布推動「台中尚泳計畫」，將於大甲國小新建一座有室內溫水游泳池的禮堂，打造兼具教學、運動與社區共享功能的現代化校園空間。





盧市長表示，大甲國小是台中市歷史最悠久的學校之一，創校至今已129年，能在台中市眾多學校中屹立不搖，並成為擁有上千名師生的中大型學校，正說明了它的優良傳統與辦學成果。然而，正因歷史悠久，校內許多設施已顯老舊，極需更新。她持續進行改建，在之前耗資一億七千萬元重建了行政大樓，近年來地方校長、會長、里長、民代等多方反映，學校禮堂也因年代久遠，必須拆除重建。因此納入115至117年度老舊校舍拆除重建，同步以「台中尚泳」計畫導入游泳教學設施，回應地方長期對游泳學習資源不足的需求，讓建設一次到位、效益加倍。



盧市長指出，台灣作為海洋國家，她希望國民，尤其是孩子們，都能學會游泳。游泳的好處包括：第一，促進運動；第二，保持健康；第三，具備關鍵的求生技能。這是一項兼具運動與自救能力的活動。她注意到一個重要問題，中市的孩子游泳能力需要加強，作為海洋國家，學童游泳檢測通過率僅約三成五，普遍對游泳運動較不重視。這不僅關乎運動習慣，更涉及親水環境中的安全能力。因此，台中市於今年一月正式推出「尚泳計畫」。即使她的市長任期僅剩一年，但教育建設必須持續，這項計畫將繼續推動。



「尚泳計畫」主要有三大方向：第一，增加孩子的游泳課程，讓更多學童學會游泳；第二，推廣游泳運動，增加相關比賽與選手培育；第三，擴充游泳場地。她理解並非每所學校都能興建游泳池，因此採取多元策略：首先，運用現有國民運動中心的游泳池，讓該行政區的學校就近使用；其次，補助學校與合格的私人游泳池合作；最後，在游泳資源嚴重不足的地區，評估新建游泳池。



盧市長說明，考量到「甲安埔」地區目前僅有一座私立游泳池，公立游泳資源明顯不足。因此決定結合「尚泳計畫」，在此興建該地區第一座公立游泳池。未來的新建案，將規劃為兩層樓建築：一樓為室內溫水游泳池，二樓為挑高禮堂。如此一來，一個場地便能兼具多重功能，且不會排擠學校原有的活動空間。這將是「尚泳計畫」啟動以來，在台中市新建的第一座游泳池。為了增建游泳池，總經費將增加約1.5億元，連同禮堂重建，整體工程預計投入約2.85億元。儘管金額龐大，但教育值得投資，孩子的未來不能等待。我們將把「尚泳計畫」的第一份成果獻給大甲國小，作為一份新年禮物。工程預計今年動工，在此先行感謝校長、全校教職員的辛勞，也拜託家長會及相關單位多多協助，讓工程順利推進。



盧市長進一步說明，她擔任市長七年多來，持續推動校舍改建、為沒有禮堂的學校增建禮堂、全面汰換全市中小學的課桌椅為現代化可調式桌椅，以維護學童健康。目前大甲國小四年級以上的教室已快完成換裝，全市的課桌椅汰換也將於今年全數完成。此外，除了宣布「尚泳計畫」啟動，她向大家報告台中市政府今年推動的另外兩項重要政策：第一是「有鈣讚計畫」，我們持續提供學童飲用牛奶，為減輕教師行政負擔，學童只要拿數位學生證或有鈣讚數位卡證，可直接至超商兌換。對牛奶過敏的孩子，也可選擇換成豆漿，希望孩子們都能喝得健康，長得頭好壯壯。



第二是「助生計畫」。台中市的生育率在六都名列前茅，人口移入數更是六都第一。在許多城市人口減少的趨勢下，台中人口已突破286萬，且持續成長。為鼓勵生育，我們提高生育津貼：第一胎補助二萬元，第二胎以上加碼補助，今年起更推出「愛胎ONE計畫」，生育第三胎可領三萬元，第四胎四萬元，以此鼓勵。作為六都唯一的女性市長，她尤其重視教育與生育支持。很高興能與大家分享這三項為了下一代所推動的計畫與好消息。



教育局強調，盧市長自上任以來，市府持續增加對教育的投入，教育預算占市府總預算比率為六都第一，持續編列教育預算，投入老舊校舍改建，大甲國小禮堂已列為重點改建學校；此外，市府在112年再啟動「給孩子一個禮堂」計畫，加碼挹注24億多元，補助25所學校興建禮堂，禮堂不只是學校的活動中心，也逐步成為社區的生活核心，結合運動、教學與社區功能，重新定義「學校空間」的價值。



今日活動，盧市長、立委楊瓊瓔、教育局長蔣偉民出席。