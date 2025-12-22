盧秀燕：台中設96據點、全城戒備到明年

▲去年台中捷運隨機傷人事件後，警察再度出現在捷運車廂內。（圖／台中市警局提供，2025.12.22）

[NOWnews今日新聞] 台北市傳出鬧區隨機持刀攻擊案，造成4死11傷，全國民眾擔心模仿效應，甚至不敢出門。台中市長盧秀燕表示，台中市自本周五起，接連有五月天演唱會、蕭敬騰跨年、頑童演唱會等大型活動，北捷事件後除了全城戒備、立即提高見警率，也在全市96個據點進行一級佈署，提高維安能量。

去年5月，台中捷運發生凶嫌洪淨無差別持刀攻擊事件，造成4人受傷。事後一個多月，每列車廂、捷運站都有警察巡邏，如今因北捷攻擊事件力同樣場景再現，還擴大到各大眾運輸場站、指標性商場與藝文會館，勾起台中人的沉重舊傷。

廣告 廣告

▲台中市長盧秀燕表示，台中將設96據點進行一級佈署，提高維安能量。（圖／台中市警局提供，2025.12.22）

市長盧秀燕今（22）日上午出席溪東圖書館開館啟用典禮，會後受訪時證實，因擔心引起模仿效應，全台中市已經全城緊急戒備。她表示北捷事件發生後，台中市立即提高了見警率，接下來會全面提高維安的能量，一直到跨年以後。

盧秀燕說，從12月27日開始到1月4日，在台中洲際棒球場將有6場五月天的演唱會；跨年晚會在中央公園有蕭敬騰、告五人；1月底洲際棒球場有頑童演唱會，這3場大型活動，總計將有數十萬人湧進台中市，為了讓所有參加的民眾安心，台中市將在人口聚集的96個據點，進行一級佈署。

▲台中市警方在人口聚集的百貨商場附近提高見警率。（圖／台中市警局提供，2025.12.22）

96個據點包括捷運、火車、轉運站等39個大眾運輸場站，以及36個相關的交通據點。此外，重大體育場館、藝文場館，指標性商場，都是一級維安的重點地區。

警力有限、民力無窮，盧秀燕指出，除了警力、義警全部派上用場，百貨公司、商場的保全人員也要總出動；區里的守望相助隊，也會調撥人力進入戒備，全市絕不鬆懈，全面提高維安與見警率。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

嚇爆！精神恍惚男手持鐮刀、螺絲起子夜市旁揮舞 彰化警火速制伏

北捷模仿效應！自稱張文兄弟 IG點名台中新光三越「目標50人」

北捷案無共犯？高大成哽咽喊「沒法度」！提醒當前這事最重要