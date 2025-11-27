盧秀燕：地方上繳很多預算給中央 希望適當分回補助

針對財劃法爭議，盧秀燕表示，地方上繳的錢，可以分回給地方，地方好中央才會好。(記者歐素美攝)

〔記者歐素美／台中報導〕針對立法院三讀修正通過財劃法部分條文，行政院認為部分窒礙難行，今天將在行政院會討論並通過覆議案；台中市長盧秀燕今天表示，希望適當分回補助給地方，「地方好、中央才會好」。

藍白聯手14日三讀通過修正財劃法，以保障全國各縣市計畫型補助款不受中央調整。

台中市長盧秀燕今天在視察雪山坑登山步道聯訪時，針對媒體詢問表示，建設要花很多錢，步步都是錢，地方政府上繳這麼多的預算給中央，希望適當的分回補助，讓地方建設能夠更好，「地方好、中央才會好，地方有事、中央就會有事」。

廣告 廣告

盧秀燕說，這是地方上繳的錢，可以分回給地方，讓地方加強建設、民眾的福利，「地方做得好，中央就一定做得好」，希望財劃法順利，強調明年度地方預算嗷嗷待哺，很多地方都需要建設，這些都需要錢。

【看原文連結】

更多自由時報報導

喊話朝野再協商財劃法 賴總統：強行通過恐舉債5千億拖垮救災建設

「這個國民黨我不想玩了！」 中配中常委何鷹鷺宣布退黨

誰在擋？國防特別條例草案8年1.25兆 藍白財劃法1年挖走1.4兆

尷尬！傳黃國昌訪日想拜會 麻生太郎、野田佳彥等親台派全婉拒

