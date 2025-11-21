盧秀燕：大里垃圾掩埋場減量、老舊焚化爐汰舊換新

市議員關心大里掩埋場及焚化爐設置問題。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳／台中報導

市議員蘇柏興廿一日質詢關心大里掩埋場去化及新焚化爐建置。市長盧秀燕表示，市府加速老舊焚化爐汰舊換新，也依規藉由掩埋場調度妥處垃圾去化，接續更將啟動篩分打包與固體再生燃料兩計劃，讓大里掩埋場垃圾再減量。至於明年一月到期的漢杞公司醫療廢棄物焚化爐申請許可證展延一事，市府將採最嚴格標準審查，以不污染環境、維護市民健康為優先。

盧市長說明，因應文山焚化廠老舊，市府針對原爐啟動汰舊換新計畫，待新爐完工後，每日垃圾處理量將從現在六百公噸，恢復至原設計標準每日九百公噸。在焚化爐新建完成前，市府依規藉由大里垃圾掩埋場進行調度，為提升周邊環境品質，市府已推動兩項計畫：第一，今年以一億發包打包，十一月三十日將開始啟動打包減量計畫。第二，「固體再生燃料設置計畫」已成功發包，預計明年下半年運作，將垃圾製成燃料棒供工廠使用，替代燃煤，今年底起大里垃圾場將逐步減量。

蘇議員指出，漢杞醫療廢棄物焚化爐造成的空污，大里居民已抗議多年；該焚化爐即將屆齡，各界相當關切市府要如何因應此問題。盧市長指出，台中市醫療廢棄物多，政府或民間都有相關場域處理醫療廢棄物，但處理過程必須合法、符合標準，包括空污、水流監測等環境污染都必須合法。漢杞公司醫療廢棄物焚化爐的許可證明年一月到期，屆時市府將考量其違法違規紀錄審慎評估，以不污染環境、維護市民健康為首要考量。環保局指出，該公司因持續違規，若未提出完善改善措施，不排除不同意展延。