盧秀燕：學校營養午餐 仍管制1週禁打包外帶

（中央社記者郝雪卿、趙麗妍台中6日電）台中市長盧秀燕今天表示，學校營養午餐部分，明天重新開放使用國產溫體豬肉，但剩餘食物仍管制1週禁打包外帶。

非洲豬瘟中央前進應變所上午在農業部動植物防疫檢疫署台中分署辦記者會，由農業部次長杜文珍主持，盧秀燕、台中市副市長鄭照新與環境部環境管理署長顏旭明等出席，這是前進應變所最後一天記者會，杜文珍致贈台南市越光米給盧秀燕，意喻非洲豬瘟「清光光」。

杜文珍表示，活豬送屠宰中午起陸續解封，感謝過去大家配合，將病毒鎖在台中，但工作沒結束，中央災害應變中心還在運作，防疫工作沒減少，也呼籲國民繼續支持美味好吃的台灣豬肉。

盧秀燕表示，防止病毒擴散工作很艱鉅，除持續監管發生非洲豬瘟的台中梧棲區案例場及案主住家，也感謝中央政府派最好防疫人員與地方共同防疫，禁制措施才可逐步解封，感謝杜文珍、顏旭明與台中市政府一起全力對抗病毒，這是共同解決災情很好模式。

她說，目前仍禁廚餘餵豬，市府會「人盯場、人盯桶」嚴密監控及追蹤豬農是否偷餵廚餘。至於近日有民眾檢舉寵物豬在外趴趴走，4頭中有3頭採檢送驗陰性，還有1頭今天採檢，提醒一樣禁廚餘餵寵物豬。（編輯：李明宗）1141106