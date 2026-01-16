盧秀燕「拜託總統讓她咬耳朵」賴清德：盼盧發揮影響力助總預算付委

台中市百工百業博覽會今（16）日在台中國際會展中心舉行，台中市長盧秀燕與總統賴清德一同出席。盧秀燕致詞時提到，會展中心由台中市府自地自建，中央「沒有補助一毛錢」，並開玩笑說直到前兩天才知道原來自己沒有跟總統「咬耳朵」，還向賴清德表示「待會拜託讓我咬一下耳朵」。賴清德則喊話盧秀燕發揮影響力，支持中央政府總預算盡速付委，國防特別預算也盡速交付審議。

盧秀燕表示，地方投資建設「真的很辛苦」，並提到台中國際會展中心是由台中市府自地自建，因此也提出疑問，為何中央沒有補助；她也以玩笑口吻說，前兩天才知道原來自己沒有跟賴總統「咬耳朵」，並請總統「待會讓我咬一下耳朵」。

賴清德回應表示，感謝盧秀燕提供中央政府參與台中未來發展的機會，也希望盧秀燕能發揮影響力，讓國民黨地方政府或中央立法院黨團支持中央政府總預算盡速付委。同時，賴清德也希望國防特別預算也盡速交付審議。

另外，立法院總預算案持續卡關之際，藍白黨團今日在院會推動包含TPASS在內的38項新興預算案逕付二讀，最終在院會表決通過。

台中／蕭秉儀 責任編輯／周瑾逸

