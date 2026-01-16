盧秀燕「照指示」咬耳朵討88億 賴清德喊話：先讓預算過關

總統賴清德今（16）日上午出席2026臺中百工百業博覽會開幕典禮，與台中市長盧秀燕同框互動。盧秀燕致詞時抱怨台中國際會展中心興建經費全由市府自籌，並公開向賴清德喊話「總統待會拜託讓我咬一下耳朵」，盼爭取會展中心二期補助。賴清德則笑著回應，希望盧秀燕發揮影響力讓國民黨支持中央總預算，並提醒「若中央政府總預算沒有付委，就沒有辦法補助」。

台中市長盧秀燕。（圖／中天新聞）

台中市國際會展中心第一期去年底落成，今年第一檔展覽是由台中市商業會舉辦的百工百業博覽會。盧秀燕致詞時提到，台中國際會展中心光是土地就超過百億，興建第一期花了88億元，全由市府自籌預算，完成中部人30年來的夢想。她話鋒一轉指出，市府蓋會展中心沒有中央補助款真的很辛苦，原本不解為何沒有補助，直到前兩天看到總統告訴苗栗縣長鍾東錦「有空多來咬耳朵」，才知道「原來我沒有跟賴總統咬耳朵」。

盧秀燕表示，接下來還要蓋第二期，一樣是台中市政府的地，但市府再也沒有錢，需要中央補助。她對著台下的賴清德開玩笑說「總統待會拜託讓我咬一下耳朵」。賴清德聞言大笑拍手，稍後上台時笑著回應「過去我們沒有緣份一起參與，未來希望能夠共襄盛舉」，並提醒盧秀燕「稍微修正一下啦！土地是國防部給的」，強調百億土地原本是國防部的水湳機場用地。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

賴清德除了要大家給國防部和台下的前民代們熱烈掌聲，並強調大建設都是靠大家努力而來，中央和地方應該不分彼此，為了台灣的經濟發展團結合作，讓台灣的產業蓬勃往前走。他接著感謝「過去立法院好同事秀燕」提供中央政府參與台中未來發展的機會，也希望她發揮影響力，讓國民黨的地方政府、中央的立法院黨團都能支持中央政府總預算，並提醒「中央政府總預算沒有付委，就沒有辦法補助」。

賴清德同時希望國防部預算能盡速交付審議，好阻止中國武力的擴張，維護印太區域的和平穩定。他向與會來賓報告關稅談判好消息，並進一步說明美國發表的美國安全戰略報告清楚看到4個重點。第一、美國要求美國本土安全優先；第二、美國會把重心從歐洲移到印太，要阻止中國武力的擴張，維護印太區域的和平穩定。

賴清德說明第三點，集體防禦個別負擔，包括美國、台灣、日本、韓國、菲律賓、澳大利亞等印太國家，大家要共同承擔責任，所以編列國防特別預算除了要保護國家，也是要善盡區域一份子維護穩定和平的重責大任。當無法善盡責任時，很難邀請區域國家共同維護台海穩定和區域的和平發展。第四、美國希望再工業化，因為需要再工業化，也需要印太國家，特別是日、韓、台協助。

賴清德出席2026臺中百工百業博覽會開幕典禮。（圖／中天新聞）

賴清德表示，談判過程當中，美國清楚表明台、日、韓重要性，三個國家在國際上數一數二，不管是科技或機械製造的強國。未來國際趨勢的發展為集體防禦，防禦民主、防禦民主世界、防禦以規則為基礎的國際秩序，要共同分擔，不可能自外於國際社會，享受別國提供的好處，沒有善盡自己的責任是不行的。賴清德最後疾呼，經濟發展大家一起來、國家發展大家一起來，不分朝野、不分彼此，相信台灣一定更好。

