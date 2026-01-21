盧秀燕：若中央依國民黨版財劃法撥款 有望普發現金

（中央社記者趙麗妍台中21日電）台中市長盧秀燕今天表示，有錢會想普發現金，但因115年度的預算，中央減少新台幣157億的補助，如果中央依照國民黨版本的財劃法，撥給台中市幾百億，可能有機會可普發現金。

民進黨台中市議會黨團19日舉行幹部交接，民進黨台中市長參選人、立委何欣純當著盧秀燕面前喊出，若當市長會無縫接軌，讓市民共享城市紅利，將普發現金。

台中市議會今天召開臨時會，民眾黨籍市議員江和樹質詢提到，經濟成果全民共享，有多座城市已普發現金，「怨無不怨少（台語，意指有比沒有好）」，如果中央給錢了，任期內是否會普發現金。

盧秀燕表示，「有錢會想發」，115年度的預算，中央減少補助157億元，現在還在發愁，今年增加營養午餐補助可能要舉債。不過，如果中央政府依照國民黨版本的財劃法撥給幾百億的話，可能有機會，目前為止行政院不願公告、執行。

民進黨團總召周永鴻也接受媒體聯訪表示，若普發現金是重要議題，希望市府盡速處理，別像營養午餐，台北市長蔣萬安說了中市府才跟進。民進黨籍市議員陳俞融指出，台中市今年歲入1830億元，中央再給錢就更充裕了，普發現金一定可行，市府應趕快讓市民感受到真正的照顧。

國民黨團書記長李中則說，政府預算最好收支平衡，台中在等財政收支劃分法可增加多少預算，扣除各種建設福利，剩多少錢，普發現金市府應量力而為。（編輯：黃世雅）1150121