盧秀燕：路若通 子孫就成功

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國民黨主席鄭麗文完成「2026和平之旅」訪陸行，大陸也宣布「對台10項利多政策」，台中市長盧秀燕除肯定鄭麗文這次訪陸圓滿成功，指大陸已釋出多項惠台政策，政府應盡快對接及落實，並引述開蘭始祖吳沙名言「路若通，子孫就成功」，呼籲民進黨政府不要為反對而反對，盡快對接大陸跟落實。台北市長蔣萬安也希望中央政府不要卡關，不要把人民的交流當政治籌碼。

盧秀燕12日深夜出席苗栗通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖起駕活動受訪說，她個人定義鄭主席這次出訪大陸是圓滿成功的，大陸已經釋出多項惠台政策，希望民進黨政府以台灣蒼生為念，以台灣經濟為念，不要為反對而反對，盡快對接大陸跟落實。

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盧秀燕昨天受訪時引述開台始祖吳沙名言「路若通，子孫就成功」，強調這其實不僅指交通，更體現與鄰為善的精神，能與人為善，與鄰為善，可以讓區域和平、台灣安全。

她強調，既然過去10年以來，兩岸關係越來越緊張，怎麼能做到「路若通，子孫就成功」、尋求台灣的安全，她公開建議民進黨政府，應該勇於回應中國大陸的善意。

蔣萬安昨表示，他一向主張兩岸關係越困難越需要溝通、交流，前年雙城論壇確實具有破冰意義，當時大陸方面希望推動上海居民來台觀光的旅遊團，後來也進一步宣布擴大到福建，「可惜到目前都沒有下文、沒有後續。」他希望中央政府不要卡關，要以民生為念。

蔣萬安強調，他上周在北市議會公開呼籲，民進黨政府已經執政10年，賴總統應該認真思考，如何透過對話和交流維持和平穩定的兩岸關係，這是身為執政者和總統應該要做的事。

新北市長侯友宜表示，兩岸領導人一定要以避戰為責任，和平是最大的目的，交流就是要溝通、盡量減少衝突，這都是以人民利益為最大優先的考量；無論幾項惠台措施，都希望在和平對話、尊嚴、友善底下好好交流。

台南市長黃偉哲指大陸曾以介殼蟲為由，突然禁銷台灣芒果、鳳梨，認為大陸應拿出實質誠意；但他對兩岸自由行持樂觀態度，認為大陸朋友只要抱持善意，「來台灣走走，沒什麼不可以。」