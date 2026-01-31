盧秀燕：適當增加國防支出有必要 立委把關品項

新竹縣 / 綜合報導 國民黨新竹縣長初選，發生衝突事件！前(27)日下午，有兩名自稱黨部志工的女子，到竹北市，拜訪73歲的婦人，替立委徐欣瑩拉票，但沒有出示證件，婦人認為對方身分可疑，想留下文宣，沒想到被推擠後摔倒，兩人沒幫忙還離開現場。老婦人就醫診斷有腦震盪！徐欣瑩辦公室針對爭議，表示一向堅持理性文明的選舉，嚴正抗議不實指控；陳見賢辦公室則表示，嚴厲譴責欺騙及暴力行為。當事國民黨員章小姐說：「她就拿文宣出來嘛，我一看到徐欣瑩的，我就很火啦。」老太太彎著腰想從黑外套女子，手提袋裡抽出文宣當作證據，同行的紅外套女子用力甩開，一隻手緊緊抓住提袋，另一手指著老太太像在警告，同伴趁隙搶走提袋往前逃跑，老太太重心不穩跌倒頭部著地，躺著一動也不動兩人卻只看了一眼，就三步併作兩步飛也似逃離現場。當事國民黨員章小姐說：「妳家還有誰還有誰還有誰，黨員，我說怎麼那麼，(妳怎麼那麼清楚)，對啊，我就那時候我就愣住，我們黨部怎麼黨籍資料，怎麼可以外洩，我就非常氣憤，我說妳怎麼會有這個資料，她說我是黨部派出來的志工。」73歲的婦人經檢驗，頭部有外傷併有腦震盪，頭皮和右邊膝蓋也有挫傷，讓她最生氣的是，自稱黨工的兩名女子，竟然眼睜睜看著她摔倒在地，漠不關心，新竹縣議員(國)蔡志環說：「就算妳走在路上，妳看到有長輩跌倒的時候，妳難道不會先把她扶起來嗎，妳今天來家戶拜訪，妳的目的是什麼。」國民黨新竹縣長初選激烈，新竹縣副縣長陳見賢，和立委徐欣瑩都極力爭取，確定以民調和黨員投票七三制來決定，但新埔鎮關西鎮竹北市，陸續有好幾組年輕人，自稱是新竹縣黨部志工沒有出示證件，卻掌握黨員資料做家戶拜訪。國民黨新竹縣黨部書記長盧麗娟說：「我們新竹縣黨部，沒有派任何的黨員，或者是黨工，或者是志工，到府拜訪。」對此陳見賢辦公室表示，嚴厲譴責任何的欺騙及暴力行為，而徐欣瑩辦公室針對爭議，表示一向堅持理性文明的選舉，嚴正抗議不實指控，而根據了解，2名女子的確是黨員，究竟為何能掌握個資，對初選是否造成影響，還有待追查。 原始連結

