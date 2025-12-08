盧秀燕、鄭麗文3度擁抱 女力攜手釋出正面訊號

國民黨台中市黨部昨（7）日辦黨慶活動，是黨主席鄭麗文與台中市長盧秀燕於黨主席選戰後首度同台，兩人3度擁抱，以行動破除「后不見后」傳言。面對明年九合一選舉，即將展開相關提名作業之際，兩人以行動破除外界不合傳聞，由「藍營一姊」此時號召全體黨員支持鄭麗文，也有助強化黨中央領導體系，對彼此都有益處。

鄭麗文昨天在台中的黨慶活動中與盧秀燕3度擁抱，鄭表示外界真的不需要見縫插針、想要挑撥是沒有用的啦，直言她與盧的關係非常好；盧則透露她與鄭是好姐妹，有很好的私交，且在致詞時呼籲全體黨員一定要團結合作，支持鄭麗文，強調唯有團結，才能爭取明年的勝利，「民進黨無所不用其極，挑撥、分化、打擊、抹黑我們的黨主席以及所有重要同志。」

鄭麗文、盧秀燕以行動破除外界不合傳聞，其實對兩人是各取所需、互蒙其利。兩人過去本來就沒有衝突，在黨主席選舉一役，即便有挺盧派立委公開批鄭、支持前台北市長郝龍斌，但盧秀燕本人卻是一貫保持等距，都給了祝福。況且，因應未來登場的兩場選戰，兩人更只剩下團結一個選項。

鄭麗文甫就任黨魁就要面臨2026地方九合一選舉，而這也是非常重要的期中考；因此，與深具民意基礎的黨籍縣市首長，尤其是六都諸侯的溝通、合作，並得到支持就非常重要，有高人氣的盧秀燕登高一呼，號召全體黨員支持鄭麗文，自然有助強化黨中央領導體系，以及未來協調過程的底氣。

另一方面，即將卸任市長的盧秀燕，重中之重的首要任務就是順利交棒、延續國民黨執政權，如果台中失守，鄭麗文黨主席之位不保，更是盧秀燕政治生涯的重大挫敗，兩人絕對有共同的目標與期盼。

走出豬瘟陰霾，最新民調滿意度仍居高不下，盧秀燕日前曾說若2028年出現第四次政黨輪替，對民進黨、國家與人民未必是壞事，同時以強硬姿態砲打民進黨。朝向2028大選的軌道邁進的盧秀燕，強化與鄭麗文的互動關係，奠定合作態勢都來不及了，自然也不容綠營與側翼刻意的見縫插針。

