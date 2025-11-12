盧秀燕、韓國瑜氣勢此消彼長 賴卓對韓軟中帶硬 但綠營支持者未必買單
總統賴清德與閣揆卓榮泰上任至今，部份綠營支持者仍認為他們對藍白的態度不夠強硬。（圖片來源／民進黨提供）
自從台中市長盧秀燕對非洲豬瘟處理得左支右絀，其問鼎2028總統大位的氣勢便大受挫折，相較之下，立法院長韓國瑜則持盈保泰，兩方氣勢此消彼長。
對於韓國瑜的態度，閣揆卓榮泰因亟思通過總預算而擬於下週相約會面，總統賴清德則因立委沈伯洋遭中共通緝而對韓喊話應站出來捍衛國會尊嚴，整體可謂「軟中帶硬」。
不過，現有不少綠營支持者仍嫌行政團隊態度不夠硬，唯恐損及2026地方大選，甚至有知名粉專鼓吹包圍行政院、總統府，以抗議賴卓體制的行政權過於軟弱。
盧秀燕折翼於非洲豬瘟，韓國瑜持盈保泰
對於2028民進黨如何維繫政權，綠營人士觀察，原本以為台中市長盧秀燕是最大挑戰者，但她近日對非洲豬瘟處理得左支右絀，先是竭力甩鍋中央，後又辭退負責官員，其問鼎2028總統大位的氣勢隨即消風。
綠營人士接著表示，立法院長韓國瑜則是持盈保泰，較未受到非洲豬瘟及國民黨新任主席鄭麗文親共言行的波及，因此與盧秀燕相較之下，兩者氣勢此消彼長。
綠營人士透露，其實也有觀察到，國民黨內仍存有「韓國瑜選總統」的呼聲，尤其許多藍營支持者仍是「鋼鐵韓粉」，因此並不排除韓國瑜再次挑戰總統大位的可能性，民進黨持續密切關注中。
賴卓對韓「軟中帶硬」，藍委譏諷「喊話求援」
對於韓國瑜的態度，由於115年度中央政府總預算仍在立法院審議中，以國民黨為首的在野黨磨刀霍霍，卓榮泰遂採取和談姿態，表示將於總質詢結束即下週，會盡快約韓國瑜進商談。
總統賴清德則針對立法委員沈伯洋遭中共通緝一事，對韓國瑜公開喊話，但態度並非相當強硬，僅稱：「非常期待韓國瑜院長能夠站出來維護國會的尊嚴，也維護台灣人民言論自由，應該要率領跨黨派委員來聲援沈伯洋」。
針對賴清德昨天呼籲韓國瑜院長「站出來維護國會尊嚴與言論自由」，甚至希望韓院長能率領跨黨派立委聲援民進黨籍的沈伯洋委員。國民黨立委許宇甄本日表示，這番話其實已經透露出賴清德的無力與焦慮，開始向韓國瑜「喊話求援」。
嫌賴卓不夠強硬，綠營支持者不買單
賴卓體制的態度不僅被藍委譏諷，就連綠營支持者也嫌不夠強硬，甚至知名粉專許美華就在社群平台鼓吹：「如果行政權不硬起來，想建議青鳥1450包圍行政院、總統府抗議。」
對於綠營支持者的不滿，政治評論員溫朗東分析，最核心的命題在於：本土派支持者對賴清德已經逐漸失去信心，所以思想朝向抗爭，給行政權施壓，只是信心流失下的情緒出口；尤其面對藍白國會過半的擠壓，本土派要的不只是「好人」，更必須要是個能夠突破困境的「領袖」。
溫朗東並舉例，面對NCC委員被封殺，卓榮泰竟說「已經遞出半個橄欖園」，結果這句話連本土派都不買單，反批卓榮泰「藍白兇殘不是早就知道的事情？」「對手要的是拖垮國家、再搶下總統府，誰希罕什麼橄欖園？」
總預算釋出4千億給藍白縣市，綠憂對地方大選不公平
此外，對於卓榮泰為了總預算而向韓國瑜求援，有部份綠營人士表示，明年就是2026地方大選年，而明年總預算則包括藍白合力強推的財劃法，將釋出超過4千億元給藍白佔多數的地方縣市，等同送錢給他們綁樁，對2026地方大選極為不公平。
因此這些綠營人士反而認為，既然藍白想擋總預算，執政黨不用隨之起舞，更不用去跟韓國瑜會見求援，尤其去年三番兩次拜託他，他最後還是向藍營基本盤靠攏，根本無甚幫助，反而只讓一般民眾看到執政團隊的低聲下氣。
