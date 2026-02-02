盧秀燕「3月赴美」! 備戰2028 先區隔鄭麗文親中路線

台中市長盧秀燕。（圖／東森新聞）





台中市長盧秀燕傳出3月要訪問美國，預計前往美東華盛頓特區等政治中心，就被外界認為這是盧秀燕要爭取參選2028總統的起手式。同一時間，國民黨高層正進行國共論壇，盧秀燕的訪美，定調了自己也能親美的路線，要與鄭麗文與黨中央的親中路線做出區隔。

台中市長盧秀燕：「城市外交是一個非常重要的延伸，也是非常重要的市政工作。」

台中市長盧秀燕口中的城市外交，可能早就不限市政而已，因為傳出3月她要出訪美國，而且地點就在美東政治中心，包括麻薩諸塞州、波士頓與華盛頓DC等地方。因為政治意涵遠高過於美西，所以這趟訪美行被外界認為是為2028探路鋪路，甚至面試。

台中市長盧秀燕：「市政府會評估城市外交的需求，來做相關的規劃。」

這樣的2028總統起手式必須重新暖身，因為不接黨主席之後，重挫盧秀燕的黨內聲勢，替未來挑戰總統路埋下變數。如今有別於以往美西的行程，直攻華盛頓就有更多解讀空間，但更耐人尋味的是，訪美訊息釋出的時機點，恰巧就是國民黨中央出發國共論壇的當天。

國民黨副主席蕭旭岑：「去北京訪問，我們客隨主便，我們尊重主人的安排。」

客隨主便或許也不能太隨便，畢竟當前鄭麗文時代的國民黨，撕不掉親中標籤 ，讓多數市長參選人避之唯恐不及。現在盧秀燕訪美，平衡黨內路線，替2026選情能夠回到中間陣線。

時事評論員單厚之：「縣市首長候選人，是不樂見在選前去加溫國共之間的關係，所以在輔選上面，可能會更優先考慮盧秀燕而不是鄭麗文。」

先替2026設下防火牆，避免單押某一方，讓藍營重回親美又和中。其實這樣的判斷一舉兩得，畢竟一轉眼2028到來，人物設定必須很明白。

立委黃健豪：「我想市長這次訪美，應該也會跟一些美國的官員還有跟僑界來見面，去了解一下最新的情勢。我想這個是對未來整個台灣對外關係，不管是貿易也好，還是對外關係也好，都非常重要的一步。」

盧秀燕想走個人路線，不跟進鄭麗文的過度親中，替自己貼上國際格局領導人的標籤，但就不知這樣的政治動作，能否搶回領先。

