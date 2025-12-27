盧秀燕10大便民政策滿意度曝！台中市民幸福感破7成

台中市長盧秀燕24日舉行施政7週年成果記者會，並向市民報告7年來的施政成果，根據最新民調顯示，10大便民政策中排名第一為推動雙十公車與擴充YouBike站點，滿意度為72.2%；另外，該民調也顯示，有71.3%的市民表示對於目前居住在台中市感到幸福。

盧秀燕施政7周年成果發表會24日登場，會中細數歷年來的重大政績，包括要求中火減煤改善空汙、推動綠色運具、恢復老人健保補助、公托政策、東豐快復工及興建大巨蛋、綠美圖等重大建設。根據《ETtoday民調雲》昨（26）日公布的最新民調顯示，台中市民最滿意的十大政策中，推動雙十公車與擴充YouBike站點，以滿意度72.2%排名第一、推動銀髮照顧與育兒福利居次，滿意度為68.3%、建設運動場館，打造運動城市則排行第三，滿意度為67.9%。

至於滿意度第四名到第十名則依序為推動藝文活動與文化空間發展，滿意度為63.6%、擴增台中托育服務滿意度為62.4%、推動數位平台整合市政服務滿意度為62.4%、推動台中重大建設滿意度為60.3%、規劃台中捷運路網滿意度為60.0%、舉辦台中購物節振興經濟滿意度為56.2%、擴增並優化社會住宅滿意度為54.7%。

該項民調也顯示，有71.3%的市民表示對於目前居住在台中市感到幸福，至於表示不幸福的則有26.0%，2.7%表示不知道或沒意見。

上述民調由《ETtoday民調雲》於12月9日至14日，針對20歲以上設籍台中市之民眾進行調查，有效樣本數共1,441份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.58%。

