盧秀燕2028動向曝光了？楊瓊瓔：她目標就是為了國家好

國民黨立委楊瓊瓔上月28日以「我準備好了」宣布參加台中市長黨內初選，她今天接受專訪強調這句話不只是「嘴巴說說」，而是累積30多年經驗、26年民意代表歷練，加上358天台中市副市長行政歷練。對於台中市長盧秀燕2028怎麼走，楊瓊瓔直言盧秀燕目標就是為了國家好。

台中市長盧秀燕2028動向受到矚目。（圖取自盧秀燕臉書）

楊瓊瓔今（22）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》專訪，針對近期台中街頭看板「被解讀為選舉開打」的討論，楊瓊瓔回應，過年前掛看板屬「歷年每一年要做的事情」，並提及此次與台中市長盧秀燕一起「好運加馬」，看板寫「馬年行大運」。

廣告 廣告

楊瓊瓔今天接受專訪。（圖/ 《中午來開匯》提供 ）

針對於臉書寫下「我準備好了」，楊瓊瓔表示，這句話不只是「嘴巴說說」，而是累積30多年經驗、26年民意代表歷練，加上358天台中市副市長行政歷練；楊瓊瓔也提到「共同目標」是「怎麼樣讓台中市更好」，並談及危機處理、花燈工程與交通接駁等市政經驗。

楊瓊瓔還談到曾追隨盧秀燕擔任358天的副市長，「真的很感謝盧市長」；讓她理解副市長的工作，必須要怎麼樣調和，以及跟市府團隊間（合作）的眉角。楊瓊瓔表示，台中市人口突破286萬人，因此設有3位副市長，市務工作多元。

談到對盧秀燕的觀察，楊瓊瓔表示，從黨主席開始、到其所認識的盧秀燕，印象是非常的理性且非常禮貌，並說盧秀燕不會為了個人本身，一切都是希望國家好、社會好、台中市政好、台中市民富庶好生活。

對於盧秀燕未參選黨主席，楊瓊瓔說，盧秀燕做任何事情「非常的穩健，而且有智慧」。楊瓊瓔表示，盧秀燕「從來不會為她個人本身」，並提到盧秀燕希望黨內團結、希望市政更好、讓國家更好、社會更安定。楊瓊瓔說「我個人的定調是如此」，至於外界聯想與「是不是在2028年會怎麼樣」，楊瓊瓔表示尊重盧秀燕。

延伸閱讀

日人氣漫畫《滿洲鴉片小隊》 漫畫家鹿子「驚傳癌逝」年僅37

影/以你為榮！「北車阻攻擊英雄」余家昶母：希望兒子進忠烈祠

張文來自第五縱隊？ 警政署長：22件網路假訊息已偵破4件