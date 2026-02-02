盧秀燕3月探路直奔美東 外界解讀赴美「面試」

台中市長盧秀燕（前排中）傳出三月將出訪美東，預計前往紐約、華府等地。記者陳敬丰／攝影

台中市長盧秀燕年底卸任，她是國民黨挑戰二○二八呼聲最高的人選之一。親盧人士證實，她規畫三月訪美，且直奔華府所在的美東。此行政治意涵被解讀為向美方「探路」，甚至與重要人士直接溝通。面對媒體詢問，盧笑而不答。

盧秀燕前年七月首度以市長身分訪問美西，據了解，盧秀燕二次美國行將直奔美東，預計前往紐約、華府等地區，也可能安排公開演講，但拜會地點與見面層級尚未明朗，不過此行政治意涵明顯高於美西之旅，被解讀為向美方「探路」、接受面試，甚至與重要人士直接溝通。

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言、ＡＩＴ華盛頓總部執行理事藍鶯接連拜訪盧秀燕後，政壇傳出盧秀燕農曆年後、三月訪美。親盧人士指出，盧團隊的確規畫三月訪美，行程、會面層級尚未定案。該人士分析，近期傳出國民黨主席鄭麗文規畫訪陸，盧秀燕訪美能適度補強黨中央路線，藍營人士「先訪美再訪陸」，也可以處理軍購問題。

盧秀燕日前談及軍購特別預算時說，國家安全至上，適當增加國防支出是必要的，但也希望準時交貨，相信立委都會審查。

盧秀燕昨出席市政行程被問及訪美行，盧未證實、也未否認。她表示，城市外交是市政延伸，也是非常重要的市政工作，市府會評估城市外交的需求，來做相關規畫，若有確切消息，再進一步報告。市府也表示，每年會依市政需求，評估出國訪問交流的國家與內容。

盧秀燕近年出訪次數不多，疫情後直到二○二四年四月才出訪新加坡，同年七月飛美西拜訪僑界與台中在美企業，當時遭遇凱米颱風侵台，盧抵美後立即搭機返台坐鎮，等颱風過境再飛美繼續行程。去年二月，盧秀燕訪日拜會東京都知事、名古屋市長，並參訪日本多處場館為打造台中「超巨蛋」取經。去年八月，盧出訪澳洲。

外界推測，盧團隊關鍵幕僚、前副市長令狐榮達曾任外交部北美司長，預計在盧訪美行程與策略判斷扮重要角色。

