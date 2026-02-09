盧秀燕3月訪美「2028暖身操」？學者點出3個當務之急：破解綠營抗中牌

在美國力促台灣通過國防特別預算之際，台中市長盧秀燕預計3月訪美，國民黨主席鄭麗文也規畫今年上半年出訪「先陸後美」。文化大學廣告系教授鈕則勳發文認為，盧若成功訪美，對於她國際能量、格局與高度都有助益，不過他仍點出3個當務之急。

鈕則勳指出，盧秀燕若成功訪美，對於她國際能量、格局與高度都有助益，特別她的碩士學位是國際事務與戰略，藉由訪美更能落實策略理論與實務的結合，強化國際觀；盧秀燕在台中的堅實政績且在民調支持度多有超越六成的情況下，她也能提出以晶片、半導體、精密科技為基礎，且能與對產業政策的前瞻性政策規劃，確實累積了進逐2028的能量。

不過，鈕則勳也指出，盧秀燕仍有3個當務之急有待處理或強化，首先是對敏感政治議題應該更勇於表態，進一步形塑有果敢決斷力的形象，同時對於綠軍的攻勢也應該更有直球對決的Guts，拉高打綠的火力。

第2，國民黨的政策綱領是親美與和陸，強化與美國關係這塊，只要盧能赴美與美國政要妥善互動，當無問題，但針對兩岸議題與政策立場，盧應該加緊腳步建構論述基礎，畢竟兩岸議題現今是國民黨的弱點，若要競逐2028，盧秀燕就要有能破解綠營抗中牌操作的謀略與做法，兩岸政策勢必得超前部署。

第3，針對現在台中提名的混沌局面，盧作為最熟稔台中選情與藍軍中部跨縣市治理脈絡的「中霸天」，更應該多於黨主席鄭麗文溝通，並提供穩定台中、甚至中台灣局勢的意見，進一步與黨中央分進合擊，盧只要能夠在市政治理政績與對外關係開拓上內外兼顧，便能夠更細膩的規劃產業政策，進一步強化優勢。

鈕則勳認為，唯有將弱點快速補強，才能夠在綠營攻堅時能夠從從容容、游刃有餘的應對，立於不敗之地的機會才高。

