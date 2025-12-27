盧秀燕7年10大便民滿意度民調 破7成台中市民有幸福感

台中市長盧秀燕日前在施政7週年成果記者會提出包括10大便民政策等成績。根據最新民調顯示，71.3%的市民表示對於目前居住在台中市感到幸福；而10大便民政策中，排名第1為推動雙十公車與擴充YouBike站點，滿意度為72.2%。

盧秀燕。(圖/中天新聞)

盧秀燕24日舉行施政7周年成果發表會，會中細數歷年來的重大政績，包括要求中火減煤改善空汙、推動綠色運具、恢復老人健保補助、公托政策、東豐快復工及興建大巨蛋、綠美圖等重大建設。

盧秀燕表示，7年來她和市府團隊拚命在做，努力和付出有所收穫，看到市民家人對施政的滿意度節節升高，和城市不斷在改變和進步，覺得一切辛苦都值得。她還逐一點名市府各局處首長，感謝團隊的努力，讓市政得以順利推動。

據《ETtoday民調雲》26日公布最新民調顯示，台中市民最滿意的10大政策中，排名第1的是推動雙十公車與擴充YouBike站點，滿意度高達72.2%。

排名第2的是推動銀髮照顧與育兒福利，滿意度為68.3%。

排行第3為建設運動場館，打造運動城市，滿意度為67.9%。

台中市長盧秀燕展現執政７年成績。（中天新聞）

滿意度第4名到第10名依序為：推動藝文活動與文化空間發展，滿意度為63.6%；擴增台中托育服務滿意度為62.4%；推動數位平台整合市政服務滿意度為62.4%；推動台中重大建設滿意度為60.3%；規劃台中捷運路網滿意度為60.0%；舉辦台中購物節振興經濟滿意度為56.2%；擴增並優化社會住宅滿意度為54.7%。

該民調也顯示，71.3%的台中市民表示對目前居住在台中市感到幸福，至於表示不幸福的有26.0%，表示不知道或沒意見的為2.7%。

該項民調由《ETtoday民調雲》於12月9日至14日，針對20歲以上設籍台中市之民眾進行調查，有效樣本數共1,441份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.58%。

