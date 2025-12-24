盧秀燕7週年施政成果發表 強調任內"不談選總統"

中部中心／黃毓倫、林進龍 台中報導

選在平安夜前，台中市長盧秀燕，召開施政七週年成果發表，但網路貼文恐嚇暗殺謠言，警方加派特勤警力，全程緊盯。盧秀燕致詞強調，任期內不談選總統，會把市政放第一，同時細數七年來，各局處政績，一一唱名表揚。但綠營民代大酸，盧市長只挑有掌聲的來做，而垃圾廚餘山，擺爛七年，一直沒解決！

台中市長盧秀燕：「我要謝謝全國最優秀的，衛生局曾梓展局長。」

台中市長盧秀燕，七年施政成果發表會，唱名有功局處，請職員起立接受掌聲與歡呼，一片歡欣鼓舞的場合，但警方可不敢大意，看看廣場四處都有安排警力，除了原本的市府駐衛警，就連特勤霹靂小組，都來現場戒備！

台中市保安警察大隊長陳柏任：「8名的制服警力，那其中也有包含，霹靂的警力在現場。」

會這麼重視，就是因為近來治安事件頻傳，甚至還有女警嗆殺盧市長，盧秀燕就在層層警力保護之下，在台上致詞。





台中市長盧秀燕：「為什麼大家勸進，我都沒有參選（總統），因為我太感激跟珍惜，市民家人給我的的付託，所以我要求自己在我的市長任內，要以市政為唯一。」

開場就強調，市長任內市政優先，不談選總統、黨主席，結尾不忘再叮嚀一次，不要急著幫她找下一個工作！

台中市長盧秀燕：「最後一年不要想這些，也不要講這些，現階段不用急著幫我找工作。」

盧秀燕強調上任以來，用媽媽的初心，將市民當成家人照顧，施政滿意度節節高升，但民代很不客氣的酸，盧市長自我感覺良好。

台中市議員（民）陳俞融：「口口聲聲強調，市政滿意度節節高升，但是事實上是市民無法忽略，市長任內治安與公安頻傳，（市民）生活感受，與市府的宣傳落差極大，希望盧秀燕市長，不要再自我感覺良好。」

台中市議員（民）陳淑華：「盧秀燕任內只重視有掌聲的，對於沒有掌聲，跟市民息息相關，垃圾山廚餘等問題，擺爛了七年一直不解決。」





綠營質疑盧秀燕避重就輕，專挑有掌聲的政績，來表揚局處，對於與民眾息息相關的垃圾問題，卻閉口不談。盧秀燕當務之急，真的得先解決市政問題，才有機會挑戰國政！





