盧秀燕SHOCK！韓國瑜成國民黨總統候選人 游盈隆：不排除

鄭麗文接任國民黨主席後，對於2028國民黨總統人選，曾表示「有呼聲的不只台中市長盧秀燕一個人」，點名蔣萬安、韓國瑜也都有可能出線，對此台灣民意基金會董事長游盈隆接受專訪時表示，鄭麗文點的那些人當中，確實韓國瑜是可能人選，同時他也幽默表示，「鄭麗文的出線，盧秀燕應該很shock」。

游盈隆昨（5日）接受網路節目專訪，提到藍白合時表示，而藍白合的前提條件，新北市就是試金石。鄭麗文日前曾針對黃國昌欲參選新北市長回應提到，新北市一定要有國民黨的人選且無可厚非。對此，游盈隆認為，就算國民黨真的讓出新北市給黃，也不一定會選贏，但是另一人選、官僚體系出身的台北市副市長李四川，即便對市政經驗豐富，但也因為年紀大了、沒有非要參選不可，「總不能什麼都叫小弟禮讓吧？」

游盈隆指出，兩黨要合作，不能好的沒有、只有壞的給別人，而國民黨既然要與民眾黨合作，實際上就在2026大選時讓出幾席縣市首長位置，否則民眾黨幹嘛什麼都要配合？如此一來若藍白不合，那鄭麗文說要在2028總統大選時讓國民黨重回執政、完全執政，就完全是空話一場。

游盈隆表示，國民黨2028總統人選不必然是盧秀燕，立法院長韓國瑜也有可能（圖／CNEWS匯流新聞網提供）

此外，針對2028總統大選，鄭麗文日前接受專訪時更直言，有呼聲的不只台中市長盧秀燕一個人，更點名台北市長蔣萬安、立法院長韓國瑜，都有可能出線。對此，游盈隆幽默地說，「鄭麗文的出線，盧秀燕應該很shock」。

「民主的政黨不要搞共主，這是封建想法。」游盈隆分析表示，雖然鄭麗文那句話很刺耳，但是如果盧秀燕認為國民黨總統候選人非她莫屬，就應展現實力出線，且鄭的話怎麼看都很難反駁，也打破了「定於一尊」的局面。對於國民黨未來總統候選人，游盈隆預測蔣萬安及鄭麗文欲參選機率不高，但是不排除韓國瑜的可能性。

