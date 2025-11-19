盧稱地方無米下鍋 邁轟藍版不負責任

《財劃法》修法爭議延燒，高雄市長陳其邁19日痛批，國民黨主導通過的《財劃法》版本未聽取地方意見，非常不負責任，將害南部捷運都不用蓋了。（柯宗緯攝）

《財劃法》修法爭議持續延燒，有縣市喊話重修，擔心中央補助款因此減少的台中市長盧秀燕19日直言「目前讓局處先編預算，就是盡量撐」；新北市長侯友宜認為，中央若要再修訂，也希望考慮到《財劃法》已經過了、地方已開始執行。高雄市長陳其邁則批判國民黨主導通過的版本非常不負責任，將害南部捷運都不用蓋了。

去年底《財劃法》修正公布後，行政院立刻修訂「中央對直轄市及縣市政府補助辦法」，導致民國115年中央對地方補助經費大減，盧秀燕昨在中市議會答詢指出，補助款被砍，學校冷氣沒得吹、中低收入戶及營養午餐補助也沒了，市府目前就是讓局處先編預算，再靜待好消息，盼卓揆能迎合地方財政需求，解決地方無米下鍋困境。

侯友宜則說，預算是人民納稅錢，如何透過公開、透明討論機制，共同攜手合作，讓國家建設更迅速、人民安居樂業才是目標；且如果要再修訂，也希望考慮到《財劃法》已經過了、地方已開始執行。

陳其邁昨炮轟說，若真的要治病，就須先了解病人症狀、對症下藥，但國民黨修法完全沒詢問地方政府，就逕自推版本並突襲通過，「外行直接開藥，把藥塞給地方政府硬吞」，害得高雄、台南及屏東捷運都不用蓋了，「因為沒錢」。他曾特別提醒柯志恩注意土地面積與汙染等指標要納入，但對方2次都舉手支持國民黨版本，讓他非常不以為然。

柯志恩則說，土地面積不是沒放入指標，但考量如花蓮、新北、高雄，因國土範圍廣大，比例過高會造成其他縣市不公平。她反嗆，行政院版近日就會提出，「我們且看究竟有沒有把陳其邁的主張都納入」。

高雄市議會藍綠也隔空交火，民進黨團怒轟藍白版《財劃法》導致高雄未來恐面臨200億元缺口，譴責柯志恩在立院沒幫高雄人說話。國民黨團回嗆，修法後明明高雄財源增加，民進黨硬要說減少，根本造謠。