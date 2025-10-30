盧稱廚餘照未傳沒法規可罰！不沾鍋變大甩鍋？
論壇中心/綜合報導
台中爆出非洲豬瘟，台中市政府從防疫到事後調查漏洞百出，當事養豬場使用廚餘養豬，卻未按照規定上傳廚餘蒸煮影片，台中環保局長陳宏益還稱3次稽查均正常，台中市民進黨議會黨團痛批「市府連環騙」，對此，盧秀燕則回應，爆發豬瘟是否是廚餘肇禍還需查證，「中央對此無罰則，導致地方執法無據」。
政治評論員汪潔民在《頭家來開講》節目中表示，盧秀燕的回答，「聽了真的令人傻眼，到這個情況還在甩鍋」，豬農沒上傳影片，台中市府農業局沒有察覺嗎，盧秀燕還敢說「要找立委，因為沒上傳沒有罰則，市政府沒辦法」，中央最近有沒有提醒台中市府一定要上傳，如果沒有上傳就要實地去稽查，「立委要怎立法是立法院的事」，從今天就事論事來看，台中市府就是沒有按照SOP去做，竟然他們都說有去稽查兩次，那是不是該把稽核紀錄拿出來。
原文出處：頭家講(影)／煮廚餘照未上傳沒罰責！汪潔民：盧秀燕還敢甩鍋？
更多民視新聞報導
吳思瑤怒了！踢爆中國電商違法輸入肉品 國民黨竟反要求中央扛責
因應非洲豬瘟 南市拍板強化後市場.餐桌端管理
又改口？獸醫佐無照還「隔空診斷」 中市府急喊：事發3天就掌握
其他人也在看
台中市非洲豬瘟疫調 應變中心組10人團隊進駐
因應非洲豬瘟，中央昨（28）日也啟動全國第2輪的防疫強化措施，包括養豬場分級查訪、強化清消、精準疫調與擴大追查，非洲豬瘟中央災害應變中心今（30）日表示，專家會議指出，台中市政府所提的疫調報告仍有未竟之處，為全力防堵疫情擴散，建議中央組成疫調團隊，團隊在今日下午成立。公視新聞網 ・ 1 天前
豬瘟恐早於10/10？ 農業部：9/4就有豬死
台中爆發非洲豬瘟疫情，中市府昨(28)日公布最新疫調，指案場內首次有豬隻因非洲豬瘟死亡始於10月10日。但農業部調查發現，該案場最早於9月4日就已有1頭豬隻死亡，後續也有零星豬隻死亡，要求市府依病毒潛...華視 ・ 1 天前
防檢署長答詢非洲豬瘟說不清楚 蘇巧慧嘆：我問不下去了
台中爆發非洲豬瘟國人高度關注，立委蘇巧慧今(10/29)日於立法院質詢時多次追問防檢署應變時序與漏洞責任，因農業部防檢署長杜麗華答詢時提不出病死豬檢驗的依據及報告，且認為防檢署加強採樣需由獸醫依程序執行，引發蘇巧慧不滿地說，「署長，我已經給妳樓梯下了，我真的無法理解」、「我覺得這樣我問不下去了」。太報 ・ 1 天前
電腦導航技術 成醫提升脊椎手術精準與安全性
成大醫院持續推動智慧醫療新技術，打造兼具即時影像導航與多專科整合功能的「智能複合式手術室」。這項創設備近期已應用於多例高難度脊椎畸形矯正手術，成醫脊椎外科林政立主任率領的團隊努力下，手術精準度與安全性大幅提升，為脊椎手術開創新的里程碑。成大醫院骨科部醫師林政立表示，多名嚴重脊椎側彎病童，在複合式手術室中進行三維矯正與固定手術，結合即時電腦斷層掃描（CT）、脊椎導航系統及神經監測技術，讓醫師能在手術中即時確認每個步驟，確保神經安全。術後影像顯示脊椎軸線恢復良好，病童術後追蹤，能正常行走與上學，無神經併發症。林政立表示，傳統脊椎畸形手術，必須仰賴術前影像與術中經驗判斷，誤差容忍度極低，稍有偏差即可能影響神經功能。成醫的複合式手術室，整合可移動式CT影像系統與導航平台，包含即時 ...台灣新生報 ・ 1 天前
電競／飛牡蠣止步八強粉絲落淚 戰世界強權很「殼以」
中信飛牡蠣電競戰隊（CTBC Flying Oyster）今日在2025英雄聯盟世界大賽八強賽中，未能突破韓國隊伍KT（KT Rolster）的銅牆鐵壁，止步八強。選手坦言，世界賽的強度讓他們感...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
三期肝癌不放棄！雲林男透過免疫合併抗血管新生治療病情獲得控制
【健康醫療網／記者周啟辰報導】過去被稱為「沉默殺手」的肝癌，常在出現明顯症狀時已屬中晚期，讓許多患者一聽到確診就陷入絕望。然而，近年來由於免疫治療的突破性進展，醫界對晚期肝癌的治療策略不再僅止於延長壽命，而是朝向提升療效反應率與生活品質的方向發展。高雄長庚醫院血液腫瘤科陳彥豪醫師強調，免疫治療近年已成為晚期肝癌的重要治療選項之一，讓部分患者的治療負擔減輕，生活步調得以回到日常軌道。 雲林肝癌男南下治療兩年 免疫合併抗血管新生治療下病況獲得良好控制 陳彥豪醫師表示，在過去的治療策略中，肝癌主要依靠手術、放射、化學或傳統標靶治療，傳統標靶藥物常伴隨副作用大、療效有限，導致患者整體預後不佳。近五年來，免疫治療的出現改寫了肝癌的治療格局。陳醫師解釋，免疫治療能有效開啟病患的自身免疫系統，讓身體自己辨識並攻擊癌細胞。相較於傳統標靶，除了副作用更低，臨床觀察顯示，部分患者在此治療後存活時間延長、腫瘤有縮小的情形，有機會進一步評估後續治療，臨床經驗中可觀察到部分患者病況有改善的情形。 其中，他提到一名來自雲林的三期肝癌患者，因腫瘤侵犯大血管無法手術，所幸自健保於2023年起納入免疫治療給付後，於當年8月開始接受免疫合併抗血管新生藥物的組合療法。該患者每三週南下高雄長庚醫院治療，並定期追蹤。經過兩年治療後，影像檢查顯示腫瘤明顯縮小、病灶未再惡化，目前僅需每三個月追蹤一次，整體治療反應良好。對醫病雙方而言，是治療過程中的重要進展。 免疫治療納健保！肝癌患者治療人數隨之增加 自從健保於2023年開始給付免疫治療後，台灣肝癌患者受惠人數明顯增加。陳彥豪醫師指出，過去因傳統標靶治療副作用較大、對身體條件要求嚴苛，使部分病人難以負擔；如今免疫治療的耐受度也被認為較過去改善，只要患者肝功能維持在一定水準，多數人都能安全接受治療。醫師會綜合評估肝功能指數、凝血功能、黃疸值、營養狀況，以及是否有腹水或肝昏迷等臨床表現，確保治療安全。副作用方面，臨床經驗顯示免疫治療相較於傳統化療與標靶藥物，整體耐受度表現更佳。陳醫師指出，免疫治療相關的反應，如因免疫系統活化引起的輕微肺炎或腸炎，其發生率不高，且多數能有效控制，整體風險相較過去傳統療法有改善趨勢。他強調，最關鍵在於病患的衛教與即時回報。一旦即早發現任何狀況，醫療團隊都能迅速介入處理。 肝癌治療選擇比過去多出數倍！多專科合作療程效果更佳 陳彥豪醫師也強調，現行治療模式已邁入多專科整合時代。「以往由單一主治醫師決定療程，現在則是由血液腫瘤科、一般外科、放射科、營養師，甚至中醫部門共同參與。這樣的團隊合作能針對病患狀況，量身訂製最合適的治療策略。」他指出，高雄長庚醫院也積極推動多專科整合，針對免疫治療期間的副作用處理或體力維持，提供更全面的照護建議。面對仍心存疑慮的患者，他強調免疫治療與傳統化療最大的不同在於「機轉」。免疫治療不是用藥物直接殺死癌細胞，而是活化人體免疫系統進行攻擊，因此患者不再需要忍受嚴重的噁心、嘔吐與掉髮等副作用。他表示，「很多人以為治療會非常痛苦，但事實上，部分患者在治療期間仍能維持日常活動，甚至持續工作。這對病患心理上的鼓舞非常大。」隨著新藥陸續問世，醫師擁有的「武器」與治療選擇較過去明顯增加，更趨向多元化。過去晚期病患預後普遍較為受限；近年治療策略更新後，臨床上可觀察到有患者病況維持穩定、生活品質改善。 肝癌早期難察覺！醫師籲B、C肝帶原者與高風險族群務必要定期追蹤 陳彥豪醫師最後提醒，肝癌之所以危險，關鍵在於它的「沉默」。早期無明顯症狀，等到出現黃疸或疼痛往往已屬中晚期。他呼籲民眾應定期進行肝功能抽血檢查與腹部超音波檢查，尤其是B、C肝帶原者更需每6個月追蹤一次。他表示，「預防永遠比治療更重要，但即使真的確診，也不要放棄。現今的治療選項越來越多，免疫治療的進展提供了新的治療方向。」 .embed-container-YoutubeContent685e3c38da15 { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container-YoutubeContent685e3c38da15 iframe, .embed-container-YoutubeContent685e3c38da15 object, .embed-container-YoutubeContent685e3c38da15 embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }健康醫療網影音 ・ 1 天前
直擊台中廚餘大峽谷！江和樹曝基層嘆「工作量暴增」：連吃飯時間都沒有
台中爆發全台首例非洲豬瘟，後續廚餘處理機制備受各界討論檢視。民眾黨台中市議員江和樹27日到霧峰一處掩埋場開直播，揭露驚人「廚餘谷」畫面。今（29日）在三立政論《前進新台灣》中，江和樹更進一步透露，有基層人員向他反映工作量突然暴增，原本一天大約處理4噸，如今一下子暴增到將近150噸，連輪流吃飯的時間都沒有，讓他氣得痛批「無法接受」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中職／年度最佳9人出爐！江坤宇創游擊手5連霸壯舉
中職／年度最佳9人出爐！江坤宇創游擊手5連霸壯舉EBC東森新聞 ・ 1 天前
死豬數差39隻！市府稱豬農口誤 議員怒嗆：乾脆讓老農當市長
即時中心／温芸萱報導台中市非洲豬瘟疫情持續延燒，而對於市府昨（28）日將養豬場死亡豬隻由先前117隻降為78隻，民進黨台中市議員周永鴻今（29）日在臉書痛批，市府從疫情爆發到疫調階段漏洞百出，從上傳廚餘影片、獸醫疫調到死亡數統計，一再將責任推給老農。他怒斥：「盧秀燕乾脆把市長辭了，讓老農來當算了！」。他強烈要求盧秀燕公開檢討，並說清楚疫情真實情況，強調市民不該承擔無能代價。民視 ・ 1 天前
豬瘟財損卓冠廷喊集體提告盧秀燕 侯友宜：如境外進入是否究責政院？
台中市出現非洲豬瘟案例，全國暫時禁用廚餘養豬後，台中市府在后里、沙鹿、霧峰等地露天堆置廚餘，引發疫情擴散憂慮。新北市議員卓冠廷今（29）日在市政總質詢指出，中央指引廚餘要覆土，但台中市府未遵守規定，且搞不清楚疫調狀況，新北公私單位財務損失，要求市府協助受影響者向台中市府、台中市長盧秀燕提出集體訴訟。自由時報 ・ 1 天前
台中廚餘車未加蓋沿路潑灑「畫面曝光」 涉犯2法恐罰千元
台中爆發非洲豬瘟疫情，禁餵豬隻廚餘10天，故由掩埋場暫置駐留廚餘應變。不過卻有網友曝光行車紀錄器畫面，顯示有買載廚餘的小貨車，廚餘桶竟未加蓋，導致因車程顛簸使廚餘頻頻潑灑。對此，警方已通知司機到案說明，並指其涉犯《廢棄物清理法》與《道路交通管理處罰條例》。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
胡仁順揭光復重建會沒邀在地民代？錢都是「他」爭取的！
論壇中心／李佳穎報導花蓮馬太鞍堰塞湖釀災，國民黨立委傅崐萁昨（27）日召開重建會議，卻僅邀請部分災民到場，讓無黨籍議長張峻氣的闖入大踹會議桌。對此，民進黨花蓮縣議員胡仁順也在《台灣最前線》分析，這就是傅崐萁的慣用手法，「用重建款去帶地方的風向」，只要新聞上呈現的都是，他去替花蓮鄉親爭取相關的預算就好。民視 ・ 1 天前
一卡通造型卡施魔法 帶著「嘿美」搭車放閃
哈利波特的好朋友「嘿美」變身造型卡，11/1開始預購(圖/一卡通公司 提供)卡優新聞網 ・ 1 天前
扯！豬瘟首例時間成謎 豬場稽查率全國倒數2／廚餘挖坑掩埋議員酸「燕圾湖」 卓點名台中要改進
全台豬隻禁餵廚餘，但爆發非洲豬瘟的台中市卻被議員痛批，竟然在掩埋場挖天坑倒廚餘，擔心會造成環境汙染，直接開酸根本是新景點「盧秀燕廚餘湖」，行政院長卓榮泰昨（28日）就點名台中去化場地務必要改進，今（29日）市府就宣布新政策，從明（30日）開始，停止使用9處掩埋場。鏡新聞 ・ 1 天前
范怡文焦曼婷韓菲 高歌親情融化全場
第4屆「旺旺孝親獎」頒獎典禮29日在湖南長沙北辰國薈酒店盛大舉行，范怡文現場表演孝親獎得獎歌曲〈芋冰〉，真摯情感讓人感動；焦曼婷演唱〈你知道我需要什麼〉和父親焦恩俊跨海連線，最後告白「愛你唷」讓全場融化；「最美星二代」韓菲帶來〈茉莉花〉以新舊結合的旋律和編曲，道出對親人以及兒時記憶的思念。中時新聞網 ・ 1 天前
轉移台中「廚餘坑」爭議？國民黨控高雄市「粉紅其外、坑洞其中」
台中市長盧秀燕禁餵豬隻廚餘後，台中市政府以挖坑掩埋堆肥方式，處理全市每天約200噸廚餘，「廚餘坑」引發各界爭議，國民黨今日卻指控綠營執政的高雄市政府「粉紅其外，坑洞其中」，「煙火燦爛掩不住高雄『市政爛坑』」。國民黨指出，高雄市近年吹起「演唱會經濟」風潮，高雄市政府全力營造國際級活動熱度，民進黨更趁勢自由時報 ・ 17 小時前
趁非洲豬瘟猛攻盧秀燕 藍控民進黨轉移邊境管制失能焦點
[Newtalk新聞] 台中市爆發全國首例非洲豬瘟後，國民黨今（29日）召開記者會，指控民進黨政府為了政治攻防，將心力都放在攻擊台中市政府，從民進黨中央到民進黨公職都在造謠，卻從未提邊境管制出現破口的責任，呼籲民進黨執政當局停止政治操作。 國民黨智庫副執行長凌濤表示，當行政院都高度懷疑非洲豬瘟是從進口郵包進入台灣，農業部都說非洲屋溫初步分析與越南相似度高，代表民進黨政府認為非洲豬瘟可能是從境外來移入，從行政院長卓榮泰、農業部明指、暗指都認為來自境外，民進黨卻不提自己的邊境管控責任。 凌濤表示，民進黨現在把心力都放在攻擊台中市長盧秀燕身上，但邊境管制破口找到了嗎？完全沒向國人說明破口在哪裡，這是一個失能的中央政府。還有，為了非洲豬瘟的潛伏期而禁止廚餘養豬後，養豬飼料的成本和運送的問題隨之而來，養豬飼料來源不足，中央的指引在哪？ 凌濤指控，民進黨從中央到地方都在造謠，10月22日，台中立委何欣純率先造謠在野黨刪除預算影響防疫，卻被農業部的說法打臉；10月24日，民進黨指2021年已全面禁止廚餘養豬，卻批評台中市府管理廚餘出包，但這是明顯的造謠；10月26日，吳思瑤造謠網購肉品無法管；10月新頭殼 ・ 1 天前
接住流星的人 演員現身高雄線上讀書會
大愛劇《接住流星的人》，兩位表演藝術家「陳季霞」與「吳政勳」，前往高雄線上讀書會主場，演出慈濟志工的陳季霞，透露這齣戲，改變了她的人生觀，兩人更分享許多戲裡戲外的專業堅持與感動。 「我覺得每個孩...大愛電視 ・ 23 小時前
國家安全局副局長柯承亨准辭 張元斌接任
(記者謝自宗台北報導)總統府今（29）日發布總統令，國家安全局副局長柯承亨已准辭職，應予免職。任命張元斌為國家安全局副局長。此令自中華民國114年11月1日生效。張元斌是中央大學資訊管理研究所...自立晚報 ・ 1 天前
死豬校正回歸？「豬農記錯」掀眾怒 議員轟盧秀燕：乾脆讓老農當市長
國內非洲豬瘟疫情讓民眾心驚，但台中市府的相關疫調，也讓不少民眾看傻眼。台中市議員周永鴻就批評，台中市政府昨日（10／28）公布最新疫調，表示養豬場因非洲豬瘟死亡的豬隻數量為78隻，比之前公布的數字117隻，少了足足39隻。周永鴻也痛斥盧秀燕市府，「什麼都推給老農，盧秀燕乾脆把市長辭一辭給老農當好了。」太報 ・ 1 天前