盧茶茶行程滿檔？《劍歌行》零壓力成她的心靈補給站

撰文／盧茶茶 圖片／盧茶茶

大家好，我是盧茶茶，一名活動主持人，也是那種一講話就停不下來的超級大 E 人（笑）。如果你最近在尾牙現場、商場活動，或是前幾天的電玩展看到一個精神滿滿、拿著麥克風到處跑、聲音超有活力的女生，那很有可能就是我。最近真的忙到一個不行，尾牙季正式開跑，幾乎每天都在不同場地切換角色，上一秒還在主持企業尾牙，下一秒就要趕去電玩展舞台。

而且我要說一個小小的私心分享，前兩天我才剛過生日，我是水瓶座！生日剛好卡在工作最爆炸的時候，但身為水瓶加上大 E 人，反而覺得超熱鬧很開心（笑）。忙歸忙，我還是會抽時間吃好吃的、拍生活、分享日常，因為對我來說，生活感這件事超重要。

也因為這樣，我在玩遊戲的時候，其實很在意玩起來會不會有壓力。最近接觸到《劍歌行》，完全就是在我最忙的時候，剛剛好出現的一款遊戲。一開始我是被仙俠世界觀吸引的，盤古、龍神、仙神妖魔、三界大戰，光聽就很有畫面感。但實際玩下去後，我最有感的不是戰力數字，而是那種慢慢被故事吸進去的感覺。

《劍歌行》的世界觀不是那種只為了打怪而存在的背景，而是會讓你真的感覺自己在這個世界裡修行。人間看似平靜，其實暗潮洶湧，妖魔潛伏、龍脈之力成為各方勢力爭奪的關鍵。身為玩家，你不是旁觀者，而是會一步步被推進這些事件之中，這點我覺得滿有代入感的。

但最重要的是，它真的很適合像我這種行程滿到爆，但又不想放棄遊戲的人。遊戲裡的御靈系統，尤其是御靈系統，直接戳中我熱愛二次元的心。另外可以離線掛機練等這件事，對我來說根本是救星。因為我可能一整天都在主持、彩排、對流程，但角色還是可以穩定成長，完全不會有罪惡感。

身為一個熱愛分享生活的人，我其實很喜歡這種不用一直盯著螢幕，也能感覺自己有在前進的設計。空檔時間上線看看裝備、整理一下仙術搭配，就能感覺戰力有實質提升，成就感來得很剛好。

多人副本和競技玩法，對我來說則是偏開心互動型的內容。我本來就很愛跟人一起玩東西，所以跟道友組隊打 BOSS 的時候，真的會玩得很嗨，有點像在舞台上跟搭檔主持一樣，大家一起配合、一起喊招，氣氛超熱血。而且當成功通關的時候，那種爽感真的會讓人忍不住想再來一場。

如果要我來形容《劍歌行》，我會說這是一款對生活很溫柔的遊戲。它不會逼你、不會趕你，而是讓你在忙碌、熱鬧、充滿行程的生活裡，還能有一個屬於自己的修行空間。對正在尾牙季奔波、剛過生日、每天能量滿滿的我來說，這樣的遊戲節奏真的很加分。

玩《劍歌行》的時候，我常常會有一種感覺：不管今天主持了幾場、不管多累，只要打開遊戲，就像回到另一個世界，繼續自己的仙俠旅程。對我這種超級大 E 人來說，這不只是遊戲，更像是生活裡的一個小補給站。

盧茶茶Instagram: https://www.instagram.com/debbylu0131/

最棒的是運用YAHOO遊戲Y5平台，省去下載遊戲的時間，用YAHOO帳號登入就可以直接玩，這是YAHOO遊戲在台灣最新推出的「HTML5遊戲平台」，在技術上與「異軍互動娛樂」合作，在支付部分將使用「遊戲橘子」的「GASH」，玩家只要透過電腦或手機連上Y5平台，就可看到多款遊戲，不必再像以前等待下載遊戲的時間並佔用手機空間，只要有YAHOO帳號，按下PLAY，就可以隨時進入遊戲直接玩，更加便利的遊戲方式絕對讓人愛不釋手！

YAHOO遊戲Y5首頁：https://yahoo.wakool.net/

遊戲名稱：《劍歌行》

《劍歌行》遊戲以純正仙俠世界觀為核心，玩家將踏上修仙問道之路，在境界突破中迎接新的挑戰與變化，蒐集神裝、仙術與御靈，逐步成長為能左右戰局的強者。面對四方劫難，或與道友並肩闖蕩多人副本，或在競技之中一較高下，如何阻魔心、平四海、再護世間安寧，皆由你親自抉擇。

遊戲網址：https://yahoo.wakool.net/game/info/2000000388