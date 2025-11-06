盧超群看DRAM供需不平衡還要1年 被他點到的南亞科、華邦電、鈺創都大漲

鈺創科技盧超群6日表示，記憶體的供需不平衡（缺貨）還要半年到一年時間調整，到2027年AI還會繼續往前走。（攝影／鄭國強）

鈺創科技盧超群6日出席遠見高峰會前接受採訪時表示，記憶體的供需不平衡（缺貨）還要半年到一年時間調整，即時到了那時候，AI伺服器用的超寬頻記憶體HBM不一定滿足市場呢，他充滿樂觀看待，當他壽訪完一個多小時以後，旺宏就漲停鎖死在34.45元。

傳統電腦、手機用的記憶體因為三星、海力士、美光等大廠將產能移往AI伺服器要用的HBM記憶體，導致供需不均衡，國內記憶體族群鈺創、力積電、南亞科、華邦科技、旺宏、創見在10月底漲了一波，股價接著大幅的修正，似乎熱潮退卻。

大廠產能移到HBM，傳統記憶體還要缺貨半年

但盧超群6日表示，「我看HBM從3.0 到4.0， 5.0還沒出現呢，全世界供應記憶體的工廠、技術、創新仍是完全不夠用的。」意思是指大廠仍把產能押在HBM，傳統DDR4、DDR5的供給還是吃緊。

那麼，HBM所仰賴的AI大潮，會不會是泡沫呢，前天華爾街警告AI可能進入泡沫，盧超群倒不這麼認為。

「AI需求不只友到2027年，還會延續下去，2026年到27年，是一個從沒有到有的衝刺的一個高峰，然後會繼續增加。」

AI到2027就不行了？盧超群認為只是暫時整理一下

他接著說，因為人類需要很多BIG DATA，沒有BIG DATA沒辦法產生AI（所以雲端業者會繼續投資AI資料中心）。

盧超群指出，「台灣企業在這一波的機會很大，先把握目前有的，幫人家做代工，而且代工是我們台灣創立的，代工也是真正適合台灣人的智慧跟工作結盟。」伺服器下游 90％都是台灣做的，

美國人要做代工？，「不，美國人要做英雄，我們台灣服務就好。」他還強調，台灣DRAM的香火還留著，在鈺創、力積、南亞科、華邦電上，趁著這一波，也要思考記憶體產業何去何從，如何擴張。

