盧重創未必戰2028？ 國民黨未來可能「鄭、侯2擇1」選總統？

台中市長盧秀燕。（圖／東森新聞）





台中市長盧秀燕因豬瘟防疫連連挨轟，儘管盧秀燕再度強調自己不委屈，會概括承受，一再放低姿態，但美麗島電子報董事長吳子嘉分析，盧秀燕恐怕因此重創，可能無意參選2028。他還進一步分析，這樣藍營有機會的人選，就剩下新北市長侯友宜以及國民黨主席鄭麗文，這讓各界觀望藍營未來2年的局勢變化。

台中市議員（民）謝家宜vs.台中市長盧秀燕：「你覺得認真做事的人很委屈，（我想問市長，關於非洲豬瘟這件事情，市長你覺得委屈嗎），議員我個人不委屈，我不會委屈。」

非洲豬瘟議題在台中持續燒，市長盧秀燕正面迎接綠營炮火，連說超過3次不委屈。台中市長盧秀燕：「我不委屈，剛才已經告訴你我不委屈，現在第3次告訴你我不委屈，所以不要一直把這個話套在我頭上，我明確說我不委屈，因為市長本來就該概括承受。」

盧秀燕一再放低姿態，還是增加不少負面聲量。美麗島電子報董事長吳子嘉因此認為，盧秀燕從藍營眾望所歸的2028總統人選，到如今重傷，恐怕連參選意願都沒了。

立委（國）廖偉翔：「但現在距離2028還有很長一段時間，現在做任何的人選推估，我想都太早了。」

資深媒體人單厚之：「他必須要更努力更積極，如果說他比較隨緣的話，那形勢的變化就會多。」

如果盧秀燕真不選2028，吳子嘉進一步分析，韓國瑜曾說總統一定要台灣人選才會上，參選機率不高，這樣藍營人選似乎就是新北市長侯友宜以及國民黨主席鄭麗文。

資深媒體人單厚之：「如果2026選的不是那麼理想的話，鄭麗文要選的機率就很低，盧恐怕可能就會被再提出來。」

再加上鄭麗文如果撕不掉遭質疑的紅統標籤，恐怕難以獲得多數民意認同，所以國民黨要走台灣人的黨路線，就很有可能是侯友宜再戰2028。

資深媒體人單厚之：「我覺得侯一直都沒有成為國民黨的那個最大公約數，你上次選得這麼不好，你下一次說我還要出來選，這個時候正當性就會降低。」

國民黨2028從定於一尊，演變成現今狀況，各界持續觀望局勢變化。

