「目不識丁」到書法得名！ 顏正國獄中師父曝他驚人意志力「要把握當下」

顏正國告別式布置成拍片現場，他在獄中的書法老師致詞揭露他的驚人意志力。李智為攝

顏正國告別式今（8日）在新北市殯儀館景福廳舉行，在監獄中教導顏正國書法的老師周良敦在告別式上回憶這段師徒情緣。周良敦在監獄教書29年，他特別疼愛顏正國。他看著顏正國從以前不會寫字、不會讀書，甚至沒有文化水準，到之後能夠拿下書法比賽全國第二名。周良敦說：「你說他目不識丁嗎？只要他尊重你，他就努力給你看！」他透露，當時顏正國將艱難的草書翻譯成楷書，還能拿下98.5的高分，意志力非常堅強。

周良敦表示，他告訴顏正國，學書法不只是學寫字，更要改變人品，「人品好大家會尊重你」。當他得知顏正國過世時，馬上想到4個字：「情義重天」，因為任何跟他做朋友的人都能感受到這份情義。

廣告 廣告

周良敦也談及去年12月在桃園時，顏正國第一次告訴他得了肺腺癌，他感到非常傷心。周良敦和太太曾考慮拿醫學細胞方面的療法給他，希望「死馬當活馬醫」，結果顏正國卻放棄了自己，這是周良敦對他最失望的時候。

顏正國的書法老師周良敦透露顏正國從幾乎不識字，苦練到寫出一手好書法。翻攝顏正國臉書

雖然他一再寄送，顏正國仍不願嘗試。周良敦藉此呼籲在場所有人：「人要把握自己、把握當下，什麼最重要？親情以外，你能夠讓親情對你更好、朋友更好，就是要把生命留下來，注意自己健康，這對阿國才是一種懷念、有意義的事情。」

回到原文

更多鏡報報導

王子、粿粿「裸體相擁照」曝光？資深媒體人比對照片：背景就是她家浴室

顏正國生前最後工作內容曝光！ 魏德聖揭驚人緣分：他什麼都沒問就答應！

直擊／黃尚禾哭喊「國哥殺青了」李千娜台下淚崩 高捷率角頭演員送行

更多熱門影音：

Lulu下廚大出包ㄎㄧㄤ到爆全被公開 陳漢典甜喊完美老婆 被噓慘XD

宋芸樺是惠利小粉絲！狂練韓文還夢到她 詹子萱「同台女神」害羞到不敢聊天

王子不倫戀風波燒到弟弟邱宇辰？ 廈門演唱會喊卡退票...本人難過發文：對不起