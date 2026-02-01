目前仍在昏迷中！北市吳興街公寓大火 女住戶急救恢復心跳

記者楊忠翰／台北報導

北市吳興街368巷內公寓發生火警，警消救出2名傷者送醫。（圖／翻攝畫面）

台北市信義區驚傳火警，1日清晨6時30分，吳興街368巷內公寓4樓竄出火煙，住戶見狀立刻報案，警消獲報後趕抵現場，隨即佈水線進行灌救，除疏散4男5女外，還救出1男1女送醫救治，火勢則在7時21分順利撲滅；據了解，女住戶送醫時並無生命跡象，經醫師搶救後已恢復呼吸心跳，至於詳細事發經過及起火原因，仍待警消進一步調查釐清。

台北市消防局表示，現場為6層樓建築物，4樓住宅起火燃燒，並延燒至5樓窗台，警消出動32部消防車、6部救護車及103名人員到場灌救，火勢在51分鐘後順利撲滅，燒毀家具、裝潢及雜物，燃燒面積約30平方公尺。

警消在搶救過程中疏散9人，並在4樓陽台救出1名年約40歲男住戶，全身多處二度燒燙傷，意識清楚，隨即被送往北醫救治；警消進一步搜索公寓，再於6樓梯間尋獲1名年約50歲女住戶，但她已無生命跡象，警消緊急將她送往國泰醫院救治，經醫師搶救後恢復呼吸心跳，目前仍在昏迷中。

