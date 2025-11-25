目前台灣及全球新冠疫情均處低點，網傳「5症狀判斷染新冠」並不可行

Taiwan FactCheck Center

網傳「新冠又來了，可能不發燒，出現這5種症狀要當心」？

目前全球新冠疫情處低點，網傳「新冠大流行」前提不存在；網傳5症狀也非新冠獨有，不宜據此判斷是否感染新冠。

發佈：2025-11-25

更新：2025-11-25

報告編號：3912

查核記者：曾慧雯、陳偉婷

責任編輯：陳偉婷

發佈：2025-11-25

報告編號：3912

記者：曾慧雯、陳偉婷；責任編輯：陳偉婷

近日網路熱傳「新冠又來了，出現這5種症狀要當心」訊息；經查證，網傳「新冠大流行」前提並不存在，目前台灣及全球新冠疫情均呈下降趨勢，且傳言提及的5種症狀都是呼吸道疾病常見症狀，非新冠獨有，無法據此判斷感染新冠。



一、感染症專家表示，網傳「新冠大流行」的前提並不存在，依據疾管署最新監測資料，目前台灣新冠疫情處於低點波動，全球陽性率也呈下降趨勢。



二、感染症及公衛專家均表示，網傳頭暈、腸胃不適、聲音沙啞、肌肉痠痛、味覺喪失等5種症狀，其實都是呼吸道疾病常見症狀，並非新冠獨有，也不適合作為判斷感染新冠的依據。其中，味覺喪失較常見於疫情早期，現在已不明顯。



三、根據疾管署最新疫報資料，目前社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型。2025-2026年流感季的重症病例以65歲以上長者及具慢性病史者為多，94%未接種本季流感疫苗。



目前無論台灣還是全球新冠疫情均處低點，並未大流行，且網傳症狀也非新冠獨有，不宜據此判斷感染新冠。因此，傳言為「易生誤解」訊息。

背景

近日社平台熱傳訊息稱「新冠又來了」，並描述這波新冠疫情可能不會發燒，如果出現持續頭暈、腸胃不適、聲音沙啞、全身痠痛、味覺喪失等5種症狀，就要當心已感染新冠肺炎。

廣告 廣告

社群平台流傳訊息擷圖

查核

查核點：傳言內容是目前新冠疫情現況嗎？

（一）台北馬偕醫院醫務室主任、感染症專家邱南昌表示，傳言一開頭就說「新冠又來了」，意思是新冠正在流行高峰，但實際上根據衛生福利部疾管署最新統計，目前國內新冠疫情處於低點波動，全球近期新冠病毒陽性率也呈波動下降趨勢；也就是說，網傳「新冠大流行」前提並不存在，相較於新冠，近期流感更為盛行。

邱南昌檢視傳言內容後指出，傳言說法看起來像是過去對新冠的描述，不太像近期症狀。他表示，新冠本來就不一定會發燒，傳言提到的症狀如頭暈、腸胃不適，並非常見的新冠症狀，但確實有可能出現；喉嚨發炎本來就易聲音沙啞；肌肉痠痛也是生病常見症狀；至於味覺喪失則是發生在疫情早期，後來隨著病毒性減弱，患者嗅味覺喪失情況已不明顯。

邱南昌表示，傳言列出的5個症狀都是呼吸道疾病常見症狀，並非新冠患者所獨有，所以不能因為出現這些症狀，就據此判斷自己得的是新冠。

他提醒，雖然目前新冠疫情處於低點，暫時不用太緊張，但建議民眾還是要施打新冠疫苗以預防重症。

（二）台灣大學公共衛生學系教授陳秀熙表示，傳言提到的5個症狀，其實比較像是呼吸道融合病毒（RSV）、流感、腸病毒等眾多呼吸道疾病症狀的總和，因此不能根據這5個症狀就直接推論是新冠。

陳秀熙說明，目前新冠大部分都是很輕微的症狀，也不一定會發燒，但臨床發現新冠病毒扮演類似「助攻」的角色，得了新冠後，有可能會讓RSV或流感病情加重，因此銀髮族、慢性病及癌症患者等高風險族群還是要當心。

近期疫情概況

根據疾管署25日最新疫報資料，依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型。本（2025-2026）流感季累計325例重症病例及45例死亡，其中重症病例以65歲以上長者（占63%）及具慢性病史者（占83%）為多，94%未接種本季流感疫苗。

全球流感活動度上升，主要流行型別為A（H3N2），鄰近國家日本、韓國及中國疫情呈上升趨勢；北歐、北非、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率也上升，西/南/東南亞部分國家以及東/西/中非的流感陽性率超過30%。



至於新冠疫情，目前處低點波動，第47週新冠門急診就診計1,173人次，與前一週持平，主流變異株為NB.1.8.1。全球近期新冠病毒陽性率多呈下降趨勢；鄰近國家/地區印尼疫情上升。目前全球流行變異株以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家/地區如中國、香港、日本、韓國以NB.1.8.1占比為高。