目前在收容所！強逼12歲女兒赴日賣淫 泰國狠母在台性交易也遭逮
記者楊忠翰／台北報導
日本1名12歲泰國籍少女，先前被母親帶到東京按摩店，並在老闆要求下提供性服務，震驚國際社會；6日泰國皇家警察表示，少女母親目前人在台灣，將與台灣方面協調，讓母親返回泰國接受調查；對此，刑事局國際科表示，本科目前已初步掌握案情，並與泰國及日本警方洽詢細部資訊；本案涉及泰國籍被收容人，後續將與移民署共同調查；據了解，日前少女母親因賣淫遭逮，目前人在台北收容所，移民署將視刑事局及調查局偵辦結果，再決定將少女母親遣返至何國。
根據綜合日媒報導，今年6月下旬，泰國籍少女於和母親一同入境日本，母親在少女工作2週後離開日本；這段期間，該名少女被迫在一間按摩店工作，33天內共接待61名男顧客，性交易所得遭店家瓜分，剩餘款項則匯入與母親相關人士的帳戶。
日本警方逮捕按摩店老闆細野正之（51歲），他讓12歲的泰籍少女在按摩店接客，已違反《勞動基準法》；該名少女向警方供稱，自己母親將她交給按摩店後便回國，母親要她努力工作貼補家用，雖然她多次想回國見家人、讀書，但她無計可施，也只能繼續忍耐。
據了解，今年8月間，該名少女決定離職，但母親得知此事後，竟要求她到另一間違法按摩店賣淫，由於少女曾聽說居留超過15天可能遭逮捕，她終於鼓起勇氣，9月16日前往東京出入國在留管理局，並表示：「我想回泰國！」，全案才得以曝光。
泰國警方也與日方合作，將被害少女接回泰國安置；泰國當局指出，少女母親現年29歲，少女表示：「母親也在新加坡和台灣等國家從事性交易，我們幾乎沒什麼時間在一起。」；根據泰國警方調查，目前少女母親在台灣工作。
泰國媒體報導指出，母親曾向再婚對象表示：「為了償還家族債務，我要讓女兒在日本的按摩店工作」；日本警視廳朝向跨國人蛇集團或仲介的方向進行追查，藉以釐清母親與細野之間是如何建立聯繫管道。
對此，刑事局國際科表示，目前本科已初步掌握案情，並與泰國及日本警方洽詢相關細部資訊；另外，本案涉及泰國籍被收容人，後續將與內政部移民署共同調查，藉以釐清全案事實。
移民署則表示，今年9月間，少女母親持免簽證入境，現已逾期停留，加上她在台違反《社會秩序維護法》，經警方裁罰後移交本署收容中，將依規定辦理遣返作業；本署將持續與刑事局、泰國警方等相關單位聯繫，必要時提供蒐報違法情訊，藉以跨境共同打擊犯罪。
