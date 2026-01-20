目前航班已恢復疫情前 115年旅客人次預估可達6200萬，超過疫前

民航局慶祝成立七十九週年，樂觀預估一一五年旅運總人次將超過疫情前而創下新高。（民航局提供）

記者傅希堯／台北報導

空運市場持續升溫，民航局統計，目前正實施中的冬季班表每週平均二九八一班，已超越疫情前水準，在業者持續引進機隊及連續假期增加的加持下，一一五年航空運量可望再創新高，國際航線旅客可達六二００萬人次。

民航局二十日舉行七十九週年局慶，民航局長何淑萍表示冬季班表國際線飛航一０七個航點，航班數每週平均二九八一班，相較前期夏季班表每週多出一二四班，並正式超越一０八年疫情前的每週二九五七班，反映國際線復甦態勢穩固，航空市場前景暢旺。

交通部次長林國顯指出，去年的航空運量達六八八０萬人次，其中國內線旅客為一０五０萬人次，國際航線旅客運量己接近疫情前的水準，台北飛航情報區航管運量有二十六萬架次，貨運量達二五七萬噸，已超越疫情前。

林國顯表示，台灣在亞太地區的航網密集，僅飛往日本及韓國每週有八百多班及五百多班，使台灣有能力成為重要的轉運中心，不但歐美旅客可以很方便的轉機前往東南亞與東北亞，區域內的旅客也可利用台灣轉機到達。

何淑萍表示，展望一一五年因國籍業者新機次第交接營運將使運能提升，外籍航空公司看好台灣市場積極開航增班，及政府接續挹注獎助與場站優惠措施等協助下，今年空運市場將迎向榮景，且桃機第三航廈北廊廳已在去年底啟用，我與義大利與芬蘭通航協定的後續市場效應，都為運量成長增添新動能。

民航局統計，目前台灣往返日韓、中東、歐美與東南亞的航班數，均已超越疫情前，其中以中東恢復比例最高達到百分之二一四，北美恢復百分之一四０次之，日韓則恢復百分之一二五，港澳地區也恢復到疫情前的百分之八十九，但兩岸航線目前則只有疫情前的百分之五十一。